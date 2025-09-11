Štvrtok11. september 2025, meniny má Bystrík, zajtra Mária, Mia

Catherine Zeta-Jones (55) POBÚRILA divákov: NEVHODNÝ VTIP o 12-ročnom chlapcovi!

LOS ANGELES - Hollywoodska diva Catherine Zeta-Jones (55) v talkšou Late Night with Seth Meyers poriadne prestrelila. Pri debate o novej generácii fanúšikov si spomenula na situáciu z golfového ihriska, kde ju o autogram požiadal len 12-ročný chlapec. To, čo povedala potom, mnohých pobúrilo!

To, čo herečka následne so smiechom dodala, však pobúrilo tisíce ľudí po celom svete. Jej poznámka pôsobila až nepríjemne a mnohí fanúšikovia nechápu, ako si mohla myslieť, že takýto fór prejde bez povšimnutia. So zvodných úsmevom totiž zahlásila: „Došlo mi, že keď ja budem mať 70, on bude mať 33.“

Herečka to celé podala s pomrknutím, akoby chcela naznačiť, že takýto vekový rozdiel vôbec neznie zle. Dokonca dodala aj prirovnanie k svojmu manželovi Michaelovi Douglasovi (80), s ktorým už o pár týždňov oslávi 25 rokov manželstva. Veď podobný vekový rozdiel má vraj doma už dávno. Moderátor sa snažil trapas rýchlo zahovoriť vtipom a prejsť na inú tému, ale škoda už bola napáchaná.

Publikum sa síce zasmialo, no po zverejnení videa na internete sa spustila vlna kritiky. Na sociálnej sieti X sa objavili desiatky komentárov: „Fuj, prečo by toto vôbec povedala?!“ „Toto je totálne nevhodné.“ Jeden používateľ to zhrnul: „Začalo to nevinne, skončilo extrémne divne.“ Podobné reakcie sa rozšírili aj na ďalšie siete. Mnohí sa pýtali, ako môže niekomz napadnúť, že takéto narážky o dieťati budú pôsobiť vtipne.

Samozrejme, našla sa aj skupina fanúšikov, ktorá sa herečky zastala. Tvrdia, že išlo len o nešťastne podaný vtip a Catherine chcela len ukázať, že vďaka svojej roli v seriálovom hite na Netflixe si získava mladších fanúšikov. Lenže obhajoba príliš nezabrala. Väčšina komentujúcich sa zhodla, že keby podobný fór povedal muž o 12-ročnom dievčati, internet by ho roztrhal na kusy.

 

