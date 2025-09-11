Princ Harry sa stretol s kráľom Karolom: Po viac ako ROKU!

LONDÝN - Princ Harry sa po 19 mesiacoch stretol s kráľom Karolom III., informovali tlačové agentúry. Mladší syn súčasného panovníka pri svojej návšteve Británie pri príležitosti výročia úmrtia kráľovnej Alžbety II. zavítal do londýnskeho sídla Karola III. v Clarence House. Buckinghamský palác uviedol, že si s kráľom prehovoril v súkromí pri čaji.
Naposledy sa Harry s otcom stretol vo februári 2024 krátko po tom, ako kráľovská rodina informovala, že panovník podstupuje liečbu rakoviny. Britské médiá špekulujú o tom, že sa kráľov zdravotný stav zhoršuje. Harry zamieril na schôdzku so svojím otcom po návšteve centra Kráľovskej univerzity v Londýne, ktoré sa špecializuje na liečbu zranení spôsobených výbuchmi.
V predchádzajúcich dňoch navštívil hrob zosnulej bývalej panovníčky a venoval sa tiež charite. Mladší syn kráľa Karola III. odstúpil v roku 2020 z kráľovských povinností a presťahoval sa do Kalifornie, kde žije s manželkou Meghan Markleovou a ich dvoma deťmi - Archiom a Lilibet. Od svojho odchodu sa Harry spolu s manželkou vyjadrovali veľmi kriticky o kráľovskej rodine v televíznych dokumentoch aj v Harryho biografickej knihe s titulom Náhradník (Spare).
Princ Harry navštívil Londýn naposledy tento rok v apríli, keď odvolací súd zamietol jeho žiadosť o obnovenie policajnej ochrany v čase pobytov vo Veľkej Británii. Prípad bránil zlepšeniu vzťahov, pretože Harry v ňom kritizoval kráľa na súde. Po vynesení rozsudku princ uviedol, že by rád dosiahol zmierenie s rodinou.
„Neviem, koľko času môjmu otcovi ešte zostáva," povedal vtedy podľa BBC. Princ má napäté vzťahy tiež so svojím bratom a následníkom trónu Williamom. Server televízie Sky News informoval, že starší princ dnes odišiel do Cardiffu, a doplnil, že neexistuje šanca na stretnutie medzi oboma bratmi.