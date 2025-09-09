Dwayne Johnson sa stráca pred očami: TOTO je dôvod, prečo SCHUDOL!

BENÁTKY - Najprv nabral viac než 13 kilogramov svalov. Teraz však Dwayne „The Rock“ Johnson prekvapuje opačnou premenou – rapídne schudol. Toto je dôvod!
Dwayne „The Rock“ Johnson sa nedávno priznal k úbytku hmotnosti po tom, čo na filmovom festivale v Benátkach prekvapil štíhlejšou postavou. 53-ročný herec v posledných mesiacoch propaguje drámu The Smashing Machine. Do úlohy MMA zápasníka Marka Kerra pribral vyše 13 kilogramov svalovej hmoty, aby čo najvernejšie zobrazil jeho fyzickú silu a život v klietke.
Následne ho však čaká úplne odlišná premena. V pripravovanom projekte Lizard Music sa stane „Chicken Manom“ – starším mužom, ktorého jediným spoločníkom je 70-ročná sliepka menom Claudia. „Stále mám pred sebou dlhú cestu,“ priznal Johnson pre Variety. „Som nadšený, že dostávam šancu opäť sa premeniť tak, ako v Smashing Machine. To znamená jesť menej kuracieho mäsa,“ dodal. Je už jasné, že prečo je The Rock taký schudnutý.
Film vychádza z románu Daniela Pinkwatera z roku 1976. Podľa oficiálnej anotácie ide o príbeh chlapca, ktorý objaví tajné vysielanie jašterov hrajúcich zvláštnu hudbu. Táto záhadná skúsenosť ho privedie k Chicken Manovi a jeho sliepke, s ktorými sa vydáva na cestu za hranice bežnej reality – do sveta neviditeľných krajín, harmónií a putovania stratených duší.
