Slávna kráska s nohavicami na “pol žrde”: Vidno ti tangáče, aj polku zadku!

Teyana Taylor (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Pútať pozornosť chce zjavne aj mimo červeného koberca! Reč je o americkej herečke a speváčke Teyane Taylor (33). Do klubu Bird Streets vo West Hollywoode si to totiž namierila v skutočne odvážnom outfite. Zatiaľ čo spredu to pôsobilo ako klasický čierny overal, zozadu... Tangá von a ukazovala zadok!