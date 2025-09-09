Moderátorka (54) na podprsenku kašle: Šaty pre šedú myšku, ale... Bradavky v POZORE!

LONDÝN - Moderátorka Amanda Holden (54) je známa tým, že je na svoje krivky patrične hrdá a rada ich ukazuje. Či už je to v bikinách alebo v krásnych outfitoch. No a tie nerada kazí presvitajúcou spodnou bielizňou... To však často dopadá tak, že jej trčia bradavky. A výnimkou nebol ani jej najnovší módny počin!
Je ti zima dievčatko? Hoci teploty v Londýne včera dosahovali takmer 20 stupňov, táto otázka zrejme napadla každému, kto v uliciach stretol moderátorku a porotkyňu šou Britain's Got Talent, Amandu Holden. Blodínku zachytili paparazzi pri príchode do štúdia Heart Radio, kde moderuje rannú šou Heart Breakfast Show. No a bola doslova neprehliadnuteľná.
Hoci si obliekla šaty v neutrálnej farbe, v ktorej prvoplánovo nesvietila, šedou myškou nezostala ani náhodou. Blondínka je známa tým, že hoci má dávno po 50-ke, na svoje prsia je právom hrdá a nerada ich schováva do spodnej bielizne. Na tú sa vykašľala aj tentokrát a... Zdá sa, že jej bolo počas cesty do práce chladno. Jej trčiace bradavky sa skrátka nedali prehliadnúť. Veď pozrite sami!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%