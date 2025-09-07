Arnold Scharzenegger ŽENIL SYNA (30): Svadba ako z filmu po 10 rokoch vzťahu!

IDAHO - Herec a model Patrick Schwarzenegger (30) je definitívne von z hry. Svoje srdce navždy odovzdal krásnej Abby Champion (27), s ktorou tvorí pár už od roku 2015. Zasnúbili sa minulý december a teraz si konečne povedali svoje veľkolepé „áno“.
Ako informuje TMZ, svadba sa konala v sobotu v malebnom prostredí severného Idaha priamo pri jazere – romantika ako z filmu! Nechýbala rodina, priatelia ani hollywoodska smotánka. V prvom rade sedeli Patrickovi slávni rodičia, legendárny Arnold Schwarzenegger a jeho bývalá manželka Maria Shriver. Medzi hosťami sa objavil aj herec Rob Lowe či Patrickov nevlastný brat Joseph Baena.
Nevesta vyzerala ako zo žurnálu – v klasických bielych šatách s rozpustenými vlasmi pôsobila ako princezná. Patrick sa k svojej vyvolenej dokonale hodil: biely smokingový kabát, čierne nohavice a úsmev od ucha k uchu. O farebný kontrast sa postarali družičky v žltých šatách, ktoré krásne ladili s prírodným prostredím. A aby toho nebolo málo, hostia neprišli len tak obyčajne – na miesto ich dopravili trajekty, čo dodalo celému večeru nádych filmovej scény.