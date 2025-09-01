Prehnané NÁROKY markizáckej moderátorky: Peniaze od televízie jej NESTAČILI!

TENERIFE - Zorka Hejdová síce dostala od televízie rozpočet na pobyt počas nakrúcania Love Islandu, no ten jej nestačil. Moderátorka preto s rodinou siahla hlbšie do vrecka a na Tenerife si prenajala luxusnejší dom, ktorý spĺňa jej vysoké nároky.
Zorka Hejdová je neodmysliteľnou súčasťou obľúbenej šou Love Island, ktorú moderuje už od jej prvého ročníka. Českí diváci si ju vnímajú aj z iných televíznych projektov – a to z českej verzie Ruže pre nevestu, kde sa takisto predstavila v úlohe moderátorky a okamžite si získala sympatie publika. Niet preto divu, že aj aktuálnu sériu Love Island má pod palcom práve ona. Po troch týždňoch strávených v Prahe sa Zorka opäť balí a odlieta do zahraničia.
Tentoraz sa nakrúcanie presúva na španielske Tenerife, kde bude tráviť viac než štyri mesiace. Ako sama priznala, spojenie práce a pobytu pri mori je pre ňu splneným snom: „Moja profesia je profesia snov, ani sa tým už netajím. Je to pracovná záležitosť, ale je to pri mori, iné prostredie, iný vzduch, je mi tam strašne dobre,“ povedala pre Super.cz. Aby mala počas dlhého pobytu pohodlie nielen ona, ale aj jej blízki, rozhodla sa s rodinou prenajať priestranný dom.
Hoci televízia poskytuje určitý rozpočet, tentoraz to nestačilo a museli si priplatiť z vlastného vrecka. „Mám rozpočet. Je stanovený. Môžem si vybrať, čo chcem, ale musím sa zmestiť. Snažím sa vždy, no tento rok sme sa nezmestili, tak si niečo priplatíme,“ priznala s úsmevom. Podľa jej slov bolo pri výbere domu rozhodujúce, aby mal dostatok spální a kúpeľní – keďže počas nakrúcania na Tenerife ich navštívia aj rodičia, ktorí jej prídu pomôcť s malým synom, a rolu bude zohrávať aj opatrovateľka.
„Máme prenajatý dom. Jediné kritérium bolo, aby tam bolo dosť spální. Jedna spálňa navyše a jedna kúpeľňa navyše. Príde opatrovateľka, moji rodičia priletia pomôcť s malým. Míra bude odlietať do Čiech a štvorročný syn sa o seba sám nepostará, keď natáčam do druhej ráno. Preto si berieme dom, kde aj tak budeme mať dosť súkromia,“ vysvetlila moderátorka.
