Slávna herečka je na NESPOZNANIE: Uff, TOTO majú na svedomí plastiky... FOTO!

BENÁTKY - Hollywoodska legenda Kim Novak (92) šokovala fanúšikov. Na červenom koberci v Benátkach ju mnohí na prvý pohľad ani nespoznali.
Legendárna hollywoodska herečka Kim Novak sa po rokoch opäť objavila na verejnosti. Na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach si prevzala Zlatého leva za celoživotné dielo. Do centra pozornosti sa dostala krátko po tom, čo predstavila dokument o svojom detstve a živote poznačenom ťažkými spomienkami. Dokument s názvom Kim Novak’s Vertigo opisuje detstvo v Chicagu počas hospodárskej krízy, približuje jej cestu od hviezdy Hollywoodu až po život umelkyne na ranči v Oregone.
V dokumente herečka odhaľuje aj šokujúce rodinné tajomstvá. Tvrdí, že jej matka sa ju dvakrát pokúsila zabiť kvôli veľkej hospodárskej kríze – najprv prostredníctvom potratu ihlicami na pletenie a neskôr tým, že sa ju ako bábätko snažila udusiť vankúšom. „Pamätám si, ako som bojovala o život. Vyhrala som – prežila som,“ spomína. Zároveň opisuje, že jej otec, učiteľ pôvodom z Československa, ktorý v USA pracoval ako výpravca, uchovával v pivnici pohár s plodom jej brata.
Režisér Alexandre Phillippe, ktorý film pripravoval, priznal, že tieto informácie ho zaskočili: „Zalapal som po dychu a spýtal sa – nie je to príliš temné? Je to privilégium, deliť sa o takéto silné tajomstvá a spomienky.“ Kim Novak, známa z Hitchcockovho filmu Vertigo, očarila Benátky smaragdovo-čiernymi šatami a diamantovou brošňou. Blond mikádo nahradilo jej kedysi typické hnedé vlasy. Herečka vyzerala po dlhšom čase v spoločnosti naozaj na nespoznanie! Jej vzhľad vzbudil pozornosť už v roku 2014, keď na Oscaroch vyvolala rozruch kvôli viditeľne napuchnutej tvári.
Vtedy reagoval aj Donald Trump so slovami: „Kim by mala zažalovať svojho plastického chirurga!“ Novak sa k téme neskôr otvorene vyjadrila: „Po mojom vystúpení na Oscaroch som si prečítala všetky posmešky. Viem, čo povedal Donald Trump aj iní, a nebudem popierať, že som mala tukové injekcie v tvári. Zdalo sa mi to menej invazívne než lifting... Podľa mňa má človek právo vyzerať tak dobre, ako môže – a ja sa cítim lepšie, keď vyzerám lepšie.“
