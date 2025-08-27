Streda27. august 2025, meniny má Silvia, zajtra Augustín

Hviezda Markízy povedala ÁNO známemu moderátorovi: SVADBA ako z Twilightu!

LEDEČ NAD SÁZAVOU - Hviezda markizáckej reality šou Love Island, tanečnica Tess Lojkásková (28), má za sebou najkrajší deň svojho života. Stala sa z nej vydatá pani. Svoje áno povedala známemu českému moderátorovi (40) a svadba to bola doslova ako z Twilightu!

Tanečnica a choreografka Tereza Lojkásková hľadala lásku v prvej sérii markizáckej reality šou Love Island, no napokon ju našla doma. Pár už takmer tri roky tvorí s českým moderátorom rádia Evropa 2 a stand-up komikom Petrom Cerhom, ktorý sa len krátko pred oznámením vzťahu s krásnou plavovláskou rozviedol so ženou, s ktorou má dve deti. 

No zdá sa, že dvojica v tom druhom skutočne našla svoju stratenú polovičku. Začiatkom augusta minulého roka sa plavovláska pochválila zásnubným prsteňom. Jej milý ju požiadal o ruku na romantických Maledivách. No a do roka a do dňa bola aj svadba. Zaľúbenci sa o radostnú správu podelili až o pár týždňov neskôr a rovno zverejnili aj zábery z ich magického dňa D. 

„Manžel & manželka. 5. 8. 2025. Bo lto pre nás oboch výnimočný deň, plný lásky, radosti a smiechu,“ uviedli manželia so slovami, že si svoj deň skutočne užili. „Nemohlo sa to stať inde, než v lese, v krásnom a nami obľúbenom areáli v Ledeči nad Sázavou. Tu sme strávili jeden z prvých spoločných víkendov a veľmi radi sa sem vraciame. Už len preto, že len je miesto, ktoré nás spája a obaja ho milujeme. Skoro, ako seba navzájom,“ dodali manželia. 

A zábery dokazujú, že to bola skutočne krásna svadba. Doslova to pôsobilo ako moment, kedy si svoje áno povedali Edward a Bella z Twilightu. Veď pozrite sami! 

 

