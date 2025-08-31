TAJNÝ románik slávneho speváka? Partnerky strieda rýchlejšie ako ponožky!

MILÁNO - Americký raper Post Malone opäť púta pozornosť. Po špekuláciách o zásnubách sa teraz objavil v Miláne po boku ruskej influencerky. Spoločné zábery okamžite vyvolali dohady o novom romániku.
Americký spevák a raper Post Malone patrí k najväčším hudobným hviezdam súčasnosti, no pozornosť médií sa často nesústredí len na jeho hudobnú tvorbu, ale aj na jeho súkromný život. Ešte na jar sa špekulovalo o tom, že Post Malone plánuje zásnuby so svojou vtedajšou partnerkou a múzou Christy.
Páru sa pripisovala budúcnosť, no zdá sa, že láska medzi nimi netrvala dlho. Hudobník sa už niekoľko mesiacov ukazuje po boku inej ženy. Tentokrát si Post Malone užíval chvíle v talianskom Miláne, kde ho fanúšikovia i paparazzi spozorovali s ruskou influencerkou Dianou Korkunovou. Ich spoločné fotografie okamžite vyvolali otázky o tom, či ide o ďalší románik populárneho rapera.
Napriek špekuláciám okolo jeho osobného života spevák opäť ukázal, prečo si ho fanúšikovia tak cenia – pre jeho bezprostrednosť a prirodzenosť. Počas prechádzky mestom k nemu pristúpil pouličný umelec menom Silvio, ktorý mu zahral krátku serenádu. Na rozdiel od mnohých celebrít, ktoré by podobnú situáciu mohli ignorovať, Post reagoval spontánne a odmenil hudobníka bankovkou v hodnote päť eur.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%