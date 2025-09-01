Ups, to je TRAPAS: Nešťastný pád hviezdnej herečky... Zlomil sa jej opätok!

LOS ANGELES - Anne Hathaway zažila počas nakrúcania filmu Diabol nosí Pradu 2 nečakaný pád – priamo uprostred scény sa jej zlomil opätok. Namiesto trápnej chvíle však vznikol virálny hit, ktorý herečka s humorom prepojila so svojím pamätným pádom z Denníka princeznej.
Nakrúcanie dlho očakávaného pokračovania filmu Diabol nosí Pradu prinieslo nečakaný moment. Hlavná hviezda Anne Hathaway totiž počas scény stratila rovnováhu po tom, čo sa jej zlomil opätok. Incident rýchlo obletel sociálne siete. Herečka však situáciu zvládla s gráciou – dokonca sa postavila späť na nohy s bagetou v ruke.
Na virálny pád neskôr sama reagovala na Instagrame. Zverejnila video, v ktorom spojila čerstvý záber svojho zakopnutia s legendárnou scénou z Denníka princeznej. V nej jej postava Mia Thermopolis nešikovne spadne na tribúnach – a hoci šlo o improvizáciu, stal sa z toho ikonický moment. „Dvadsať rokov neskôr, stále padám kvôli vám...“ napísala Hathaway k príspevku.
Návrat filmu
Nakrúcanie Diabol nosí Pradu 2 odštartovalo 30. júna v New Yorku. Do filmu sa vracia viacero hviezd pôvodného obsadenia – Meryl Streep ako nekompromisná Miranda Priestly, Emily Blunt v úlohe asistentky Emily Charlton a Stanley Tucci ako módny guru Nigel. Novými tvárami budú napríklad Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet a Simone Ashley.
