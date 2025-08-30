Slávny šéfkuchár (58) priznal vážne zdravotné problémy: RAKOVINA!

LOS ANGELES - Slávny šéfkuchár Gordon Ramsay (58) oznámil verejnosti, že bojuje s vážnymi zdravotnými problémami. Na sociálnej sieti odhalil, že mu lekári museli z tváre odstrániť karcinóm!
Veľká radosť v rodine Gordona Ramsayho: Jeho krásna dcéra sa zasnúbila… Áno povedala slávnemu športovcovi!
Ramsay zverejnil fotku so stehmi pod uchom a k nej napísal: „Som nesmierne vďačný úžasnému tímu v The Skin Associates za rýchlu a precíznu prácu pri odstránení bazocelulárneho karcinómu. Ďakujem! A prosím, nezabudnite cez víkend na opaľovací krém. Sľubujem, nie je to facelift – v tom prípade by som chcel reklamáciu…“
Bazocelulárny karcinóm je najčastejšia forma rakoviny kože a najčastejšie vzniká na miestach vystavených slnku – teda aj na tvári. Ramsay, ktorý je otcom šiestich detí, trávi veľa času vonku, bicykluje a miluje vytrvalostné preteky, čo riziko ešte zvyšuje. Fanúšikovia si však vydýchli – šéfkuchár je po zákroku v poriadku. „Sme radi, že ste OK, Chef Ramsay!“ napísal jeden. Ďalší dodal: „Držíme palce na rýchle zotavenie.“
