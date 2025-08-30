Hviezda Pobrežnej hliadky bojuje s RAKOVINOU prsníka: FOTO... Podstúpila mastektómiu!

LOS ANGELES – Bývalá hviezda seriálu Pobrežná hliadka Nicole Eggert (52) si prechádza jedným z najťažších období svojho života. Len pred pár dňami absolvovala veľkú operáciu – mastektómiu s rekonštrukciou.
Prekvapivé slová známej herečky: Opísala náročné podmienky počas natáčania legendárnej Pobrežnej hliadky!
Herečka sa o zákrok podelila so svojimi fanúšikmi na Instagrame. Zverejnila odvážnu fotku, na ktorej pózuje iba v športovej podprsenke a spodnej bielizni. Na tvári nemá ani náznak úsmevu a k snímke napísala: „Vo štvrtok som podstúpila mastektómiu s rekonštrukciou. Ako ste sa mali cez víkend vy?“
Nicole priznala začiatkom roka 2024, že bojuje s rakovinou prsníka. Po zverejnení smutnej správy ju okamžite podporili viaceré celebrity, ktoré jej poslali peniaze, aby zvládla toto náročné obdobie. Fanúšikov o svojom zdravotnom stave pravidelne informuje. Vlani dokonca priniesla povzbudivú správu – chemoterapia u nej zabrala a lekári hovorili o „úplnej odpovedi“.
Už vtedy však vedela, že ju čaká mastektómia. Dnes je jasné, že Nicole zákrok podstúpila a všetko zvládla. Momentálne sa zotavuje a zdá sa, že jej stav sa vyvíja priaznivo.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%