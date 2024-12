Prekvapivé slová známej herečky: Opísala náročné podmienky počas natáčania legendárnej Pobrežnej hliadky!

Nicole Eggert (Zdroj: nbc)

Slávnu herečku trápia v posledných rokoch vážne zdravotné problémy. Eggert totiž bojuje s rakovinou a vo viacerých rozhovoroch o tejto zákernej chorobe rozprávala veľmi otvorene, čím nechala fanúšikov nahliadnuť do jej súkromia.

Veľmi úprimný bol aj jej najnovší rozhovor pre Fox News, kde porozprávala o natáčaní Pobrežnej hliadky. Herečka sa totiž snažila vyvrátiť názory ľudí, ktorí si mysleli, že práca a natáčanie na pláži muselo byť doslova vysnívanou prácou.

„Veľa ľudí hovorilo, že byť na pláži je tá najúžasnejšia robota na svete. Počas studených, mrazivých dní, kedy pršalo a museli ste byť v oceáne... Vtedy som si hovorila, že do čoho som sa to pustila. Čo si to urobila? Bojovali sme s podchladením. Len sme sa snažili kdekoľvek nájsť suchý uterák. Boli to veľmi náročné momenty," uviedla herečka.

Nicole Eggert (Zdroj: SITA)