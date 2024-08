Smutné slová hviezdy Pobrežnej hliadky: Prehovorila o najťažšej fáze rakoviny!

(Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Americká herečka Nicole Eggert (52), ktorá sa preslávila v seriáli Pobrežná hliadka, zvádza náročný boj s rakovinou prsníka. V najnovšom rozhovore okrem iného opísala aj to, ako prebieha podľa jej slov najťažšia fáza tohto zákerného ochorenia.

Začiatkom roka verejnosť obletela smutná správa - herečka Nicole Eggert, ktorú diváci poznajú ako plavčíčku Summer z legendárneho seriálu Pobrežná hliadka, bojuje s rakovinou prsníka. Krásna blondínka vraj za tri mesiace pribrala 11 kíl a mala bolesti v ľavom prsníku. Vyhľadala preto lekársku pomoc a po mamografii a troch biopsiách prišiel krutý verdikt.

V pondelok sa ale aj napriek tomu objavila v spoločnosti, keď prišla na premiéru minisérie s názvom After Baywatch: Moment in The Sun. Tam poskytla viacero rozhovorov, v ktorých povedala, že je momentálne v šedej zóne. Tá je podľa jej slov tou najťažšou, akú zažila, keďže momentálne netuší, ako na tom je. Okrem toho prehovorila aj o tom, ako sa cíti a že sa stále snaží myslieť pozitívne .

„Mám sa dobre. Som v takej šedej fáze a už som ukončila liečbu. Teraz len čakám na viac výsledkov a dúfam, že aj operáciu. Teraz je to hlavne o čakaní a je to niečo, čo som si predtým neuvedomovala a nikto o tom nehovorí. Toto obdobie je najťažšie, pretože neviem, čo sa deje. Keď som podstupovala liečbu, tak som mala aspoň pocit, že robím niečo produktívne," povedala pre magazín People.

„Mám dobré a aj zlé dni. Je to ako horská dráha. Je to divoká jazda, na ktorej som však nikdy nechcela byť. Takže niekedy je to dobré, niekedy nie. Ale snažím sa žiť a zostať pozitívna každý jeden deň a bojovať," uviedla pre Entertainment Tonight.

Nicole Eggert (Zdroj: SITA)