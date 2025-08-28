Meghan Trainor ZMENENÁ na nepoznanie: Vyzerá ako Paris Hilton... Sebavedomý odkaz hejterom!

LOS ANGELES - Meghan Trainor (31) sa preslávila hitom All About That Bass, v ktorom ospevovala svoje kypré tvary. Aktuálne sa však už oblými krivkami nepýši - schudla 27 kíl a nechala si urobiť silikóny. A ľudia ju nespoznávajú. Vyzerá vraj ako Paris Hilton. A speváčka všetkým hejterom posiela sebavedomý odkaz!
V piesni All About That Bass speváčka spieva, že nikdy nebude mať štíhlu figúru a nebude silikónová Barbie. To sa však písal rok 2014... Uplynulo 11 rokov a všetko je inak. Po pôrode synčeka Rileya začala chudnúť a po narodení druhého chlapčeka Barryho išli dole ďalšie kilá. Dokopy sa jej podarilo zhodiť celých 27 kíl, čo na nej patrične vidno. Navyše si začiatkom roka dala urobiť silikóny.
A dnes sa fanúšikovia zhodujú v tom, že sa zmenila na nepoznanie. „Kámo, ja som ju najskôr vôbec nespoznal... Čo sa stalo?! Demi Lovato vyzerá ako Demi Moore. Meghan Trainor ako Paris Hilton... Čo sa to deje? Páčila sa mi stará Meghan,“ zhodujú sa komentujúci pod videom, na ktorom speváčka robí nebezpečný challenge Nicki Minaj. No a reakcia zmenenej speváčky nenechala na seba dlho čakať.
Hviezda natočila video, ktorým všetkým hejterom poslala jasný odkaz: „Je mi jedno, či ma tieto baby nemajú rady. Lebo som sakramentsky pekná. Len nedávno som počula nejakú hovoriť... Ale čo by mohla povedal s takouto tvárou a takouto postavou? Do prd*le,“ znie zvuková nahrávka vo videu, na ktorú speváčka otvára ústa. Meghan Trainor sa nedávno verejne priznala k tomu, že jej k premene dopomohol aj liek Mounjaro.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%