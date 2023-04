Slávna speváčka opísala sex s manželom: Je to PEKLO... Môže za to veľkosť jeho penisu!

LOS ANGELES - Po pôrode svojho prvorodeného syna prežívala speváčka Meghan Trainor (29) najšťastnejšie obdobie svojho života. Jeden z aspektov však od tejto chvíle nie ja taký, ako predtým. V najnovšom rozhovore priznala, že po pôrode sa pre ňu sex stal veľmi bolestivou aktivitou a na svedomí to má podľa jej slov aj veľkosť manželovho penisu.

Aj napriek tomu, že sa dnes naplno teší zo svojho dvojročného syna Rileyho, prvé chvíle po jeho narodení boli pre Trainor poriadne desivé. Jej prvorodené dieťa malo totiž problémy s dýchaním a Riley mal tak veľmi náročný začiatok života.

Dnes je však všetko v poriadku a mladá rodina tak prežíva šťastné obdobie. Po pôrode sa však výrazne zmenil speváčkin sexuálny život. Prehovorila o tom v intímnom rozhovore v podcaste Workin' On It, ktorý moderuje spolu so svojím bratom. V ňom porozprávala aj o tom, že sex je pre ňu momentálne veľmi bolestivou záležitosťou.

„Môj manžel je "veľký chlapec". A moja vagína nie je v poriadku a má úzkosti. Niekedy si želám, aby som mohla Darylov penis zmenšiť. Je to fakt bolestivé. Nakoniec mi povedali, že mám vaginismus. Ja som si myslela, že každá žena má počas a po sexe bolesti," povedala Trainor.

Podľa jej slov bol náročný hlavne prvý rok po pôrode. „So sexom som mala veľký problém asi rok. Nechcela som, aby sa na mňa čo i len pozrel alebo sa ma dotkol. Trvalo mi strašne dlho, než som o sexe s ním začala vôbec uvažovať," doplnila speváčka.