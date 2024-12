Úprimné slová hviezdnej speváčky: Prehovorila o vylepšeniach… Kvôli botoxu sa už nevie ani usmiať!

Meghan Trainor (Zdroj: SITA)

Hviezdna speváčka sa preslávila vďaka mnohým hitom, ktoré majú na Youtube stovky miliónov zhliadnutí. Okrem toho je však fanúšikom známa aj tým, že bez problémov rozpráva aj o veciach, na ktoré by si množstvo ľudí zrejme netrúflo.

V najnovšej epizóde jej vlastného podcastu Workin’ on It, kde sa objavila s jej bratom Ryanom a manželom Darylom Sabarom, totiž otvorene prehovorila o vylepšeniach, ktoré podstúpila. Trainor okrem iného povedala, že si dala toľko botoxu, že sa už nevie ani usmiať.

„Dala som si veľa botoxu, potrebujem pomoc. Pokazila som to. Predtým som si ho dala len párkrát do čela. Potom ma ale niekto prehovoril, že by som mohla mať krásne pery, ktoré by som mala prvýkrát. Nebola to pravda. Momentálne sa už ani nedokážem usmiať. Kamkoľvek idem, tak sa nemôžem usmievať. Moja tvár ma bolí už keď to len idem skúsiť," uviedla slávna speváčka.