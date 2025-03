Kedysi ospevovala svoje OBLINY a dnes: Slávna speváčka SCHUDLA 27 kíl a... Dala si urobiť SILIKÓNY!

Meghan Trainor (Zdroj: SITA/AP)

LOS ANGELES - Meghan Trainor sa preslávila hitom All About That Bass, v ktorom ospevovala svoje oblé tvary. Na základe tejto piesne potom vznikla aj verzia Evy Farnej s názvom Mám boky jako skříň. Kypré tvary speváčky sú však dnes už minulosťou. Schudla 27 kíl a... Dala si urobiť silikóny!

V piesni All About That Bass speváčka spieva, že nikdy nebude mať štíhlu figúru a nebude silikónova bábika Barbie. Dnes to však už nie je úplne pravdou. Po pôrode syna Rileya (5) začala chudnúť a po narodení druhého chlapčeka Barryho (1) išli dole ďalšie kilá. Dokopy sa jej podarilo zhodiť celých 27 kíl, čo na nej aj patrične vidno.

No a najnovšie prehodnotila aj tú časť z piesne o silikónoch. Na sociálnej sieti Instagram sa totiž podelila o informáciu, že si nechala svoj hrudník vylepšiť. A otvorene prehovorila aj o dôvodoch. „Vždy som bojovala s tým, aby som mala svoje prsia rada, pretože než som si ich nechala urobiť, celý môj život ochabovali,“ objasnila. A svoje nové zbrane si nevie vynachváliť.

„Moje prsia vyzerajú plnšie, ale úplne prirodzene a krásne doplňujú moje telo proporčne. Konečne sú to dvojčatá a nie vzdialení bratranci,“ zavtipkovala si Meghan. Dokonca zverejnila aj fotky v podprsenke, aby všetci videli, ako jej prsia vyzerali pred zákrokom. Tie nové zatiaľ "ukázala" len cez svetrík.

(Zdroj: Instagram MT)

(Zdroj: Instagram MT)