Julianne Moore 22 rokov od svadby: Dodnes ĽUTUJE výber šiat... Aha, ako vyzerala!

LOS ANGELES - Hollywoodska herečka Julianne Moore (64) má za sebou krásne jubileum – s manželom, režisérom Bartom Freundlichom, oslávili už 22. výročie svadby. Pri tejto príležitosti zaspomínala na svoj veľký deň a zverejnila aj niekoľko záberov z veľkého dňa. A hoci manželstvo im funguje dokonale, jedna vec herečku trápi aj po dvoch desaťročiach – výber svadobných šiat!
Začiatok 2000-tych rokov priniesol do sveta svadieb trend, ktorý by dnes mnohé nevesty poriadne oľutovali. Namiesto klasických bielych rób sa nosili netradičné strihy, krátke sukne, topy odhaľujúce bruško a, samozrejme, odvážne farby. Oscarová hviezda z filmu Stále som to ja sa vtedy nechala zlákať vidinou originality a namiesto tradičnej bielej stavila na levanduľovú fialovú.
Jej šaty boli jednoduché, voľnejšieho strihu a pôsobili skôr ako letné šaty než luxusná svadobná róba. V týchto dňoch hviezda oslávila 22. výročie svadby so svojím manželom, režisérom Bartom Freudlichom. A pri tejto príležitosti zverejnila výstrižok z novín, ktoré písali o ich veľkom dni. No a hviezda priznala, že po rokoch ľutuje výber svojich svadobných šiat.
„O 22 rokov neskôr a ja stále nechápem tú fialovú,“ napísala k záberom herečka. A treba povedať, že skutočne pri pohľade na zábery z jej veľkého dňa, by málokto tipol, že ide o svadobné fotky. Veď pozrite, mnohí hviezdy sa oveľa veľkolepejšie obliekajú aj na odovzdávanie cien.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%