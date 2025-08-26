KRITIKA pre plné krivky: Nelly Furtado zareagovala na HEJTEROV... Expresné VYLEPŠENIE postavy!

MANCHESTER- Speváčka Nelly Furtado (46), známa hitom I’m Like a Bird, je už dlhšie terčom kritiky kvôli svojim plnším krivkám a odvážnym pódiovým outfitom. Hejteri si neberú servítku pred ústa, a Nelly na ich drsné odkazy odpovedala. Zareagovala s nadhľadom a expresne im naservírovala perfektnú figúru!
Na pódiu Manchester Pride sa speváčka objavila v over size tričku, na ktorom bola nakreslená karikatúra dokonalého ženského tela v mini sukni a crop tope s opaskom “Whoa Nelly”. Na zadnej strane trička nechýbal nápis “Better than ever” („Lepšia než kedykoľvek predtým“). Outfit doplnila sieťkovými pančuchami a farebnými čižmami, ktoré niesli rovnaký slogan.
Takto Nelly dala jasne najavo, že si zo svojich kritikov nič nerobí a svoje telo prijíma s humorom aj sebavedomím. A fanúšikovia to oceňujú. „Nádherná. Ďakujem, že ukazuješ babám narodeným v 80. rokoch, ako starnúť a stále byť úžasná,“ napísala jedna z komentujúcich a pridala sa ďalšia: „Ohromujúca ako vždy! Ten štýl... Grrrrr.“
Speváčka sa k svojej postave vyjadrila už v januári na sociálnejs ieti Instagram, kde zverejnila fotku v oranžových bikinách. „Tento rok som si novým spôsobom uvedomila estetický tlak svojej práce, no zároveň som zažila nové úrovne sebalásky a skutočného sebavedomia zvnútra,“ vyjadrila sa. „Pre tých, ktorých to zaujíma: nikdy som nepodstúpila žiadne operácie ani úpravy tváre či tela, okrem zubných faziet na hornom rade zubov, a to len nedávno. Zatiaľ som nemala žiadne injekcie ani výplne do tváre či pier,“ uviedla.
Slová hejterov si tak speváčka vôbec neberie k srdcu a fanúšikovia? Podľa tých je Nelly „ohromujúca ako vždy“ a s úsmevom dokazuje, že aj po štyridsiatke môže byť žena „Better than ever“.
