Claudia Schiffer zastavila čas: FOTO v plavkách... TOTO je jej recept pre DOKONALÝ vzhľad

LOS ANGELES - Claudia Schiffer (55) akoby zastavila čas. Na najnovších fotografiách vyzerá tak, ako na prehliadkových mólach v 90. rokoch. Pozrite!
Claudia Schiffer patrí medzi legendy módneho sveta a aj dnes dokazuje, prečo si v 90. rokoch vyslúžila titul supermodelky. Pri príležitosti svojich 55. narodenín zverejnila sériu fotografií, na ktorých vyzerá, akoby zastavila čas. Na Instagrame sa ukázala v elegantných bielych plavkách s hlbokým výstrihom, ktoré zvýraznili jej postavu a dlhé nohy. S úsmevom pózovala pri bazéne v slnečnom prostredí.
Schiffer je známa tým, že sa stará o svoje zdravie aj pleť. V rozhovore pre britský Vogue priznala, že verí v silu vyváženej stravy a hydratácie. „Snažím sa vypiť tri až štyri litre vody denne – je to ťažké a musím sa na to sústrediť, ale kúpila som si veľký pohár a povedala som si, že nepôjdem spať, kým nevypijem aspoň tri také poháre,“ prezradila. Alkoholu sa vyhýba a v jedálničku obmedzuje cukor, sacharidy a mliečne výrobky.
Ikona 90. rokov
Claudia Schiffer bola jednou z pôvodných supermodeliek popri Cindy Crawford, Linde Evangelista a Christy Turlington. Až po spomalení, keď sa vydala a stala matkou, si naplno uvedomila, aké jedinečné obdobie to bolo. S Matthew Vaughnom, s ktorým sa zosobášila v roku 2002, majú tri deti – Caspara, Clementine Poppy a Cosimu.
Kedysi najvyhľadávanejšia modelka sveta priznala, že po narodení detí sa jej priority zmenili. „Keď som bola v dvadsiatke, všetko sa točilo okolo kariéry – tvrdá práca, súťaživosť a túžba dostať sa na vrchol. To sa zmenilo, keď som mala deti, a teraz som šťastná, že mám takú úžasnú rodinu,“ povedala pre magazín HELLO!.
