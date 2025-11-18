Dcéra Claudie Schiffer je brutálne HOT: Krásna ako mama a... Pozrite na ten bujný dekolt!

LOS ANGELES - O tej ešte budeme veľa počuť! Claudia Schiffer (55) patrí medzi najslávnejšie modelky všetkých čias. A vyzerá to tak, že jej krásu a šarm zdedila aj jej 21-ročná dcéra Clementine. Tá aktuálne na sociálnej sieti Instagram zverejnila sériu záberov, ktoré sú toho dôkazom.
Hviezdna kariéra nie je to jediné, čím sa najslávnejšia topmodelka z Nemecka - Claudia Schiffer môže pochváliť. Jej meno bolo v minulosti spájané s viacerými známymi mužmi. Spomenúť možno speváka Jona Bon Joviho, monacké knieža Alberta II., či kúzelníka Davida Copperfielda, s ktorým bola dokonca zasnúbená. Svoje šťastie však krásna blondínka napokon našla po boku filmového režiséra a producenta Matthewa Vaughna.
Dvojica má spolu tri ratolesti - syna Caspara (22) a dcéry Clementine (21) a Cosimu (15). Kým Caspar a Cosima si svoje súkromie dosť chránia, prostredná Clementie sa netají tým, že by rada kráčala v maminých šľapajách.
Na sociálnej sieti Instagram má 29-tisíc followerov, s ktorými sa v uplynulých dňoch podelila o dosť zaujímavé fotky. Ide o zábery z kovbojsky ladenej párty, na ktorej bola blondínka priam neprehliadnuteľná. Jej bujné vnady jej totiž išli každú chvíľu vypadnúť z výstrihu. Nečudo, že priatelia a followeri jej pod príspevkom nechali samé pochvalné komentáre.
