Syn (25) hviezdy seriálu Walking Dead v rukách POLÍCIE: Obvinenie z NAPADNUTIA a... Vyhrážky SMRŤOU!

NEW YORK - Hviezda seriálu Walking Dead Norman Reedus (56) má problémy so synom. 25-ročný Mingus Reedus cez víkend skončil v rukách polície. Za údajné napadnutie priateľky dokonca skončil aj pred súdom. Potom sa vyhrážal smrťou!
Ako informuje TMZ Mingusa mladšieho v sobotu zadržala polícia pre údajné domáce násilie po hlásení, že na Manhattane sa nachádza žena, ktorá požila tabletky a vyhráža sa samovraždou. Podľa policajného zdroja Mingus údajne údrel priateľku do nohy, čím jej spôsobil začervenanie, následne ju chytil pod krk, hodil na zem a dusil. Prokuratúra tvrdí, že ju dusil tak silno, že ju zdvihol zo zeme.
V sobotu sa syn hviezdy Walking Dead postavil pred trestný súd aj za nové obvinenia - vrátane bezohľadného spôsobenia zranenia, závažného obťažovania a obťažovania druhého stupňa. Mingus sa však vyhlásil za nevinného vo všetkých bodoch obžaloby. Jeho právnička Priya Chaudhry, ktorá predtým zastupovala aj herca Jonathana Majorsa v jeho kauze, uviedla, že jej klient sa o priateľku bál.
Tvrdila, že Mingus ukončil ich približne 5-mesačný vzťah, čo údajne viedlo k tomu, že si obeť vzala väčšie množstvo tabletiek na spanie s úmyslom spáchať samovraždu. Podľa právničky sa žena už s ich spoločného bytu odsťahovala, "nebojí sa" Mingusa a nemá záujem pokračovať v prípade ani vznášať obvinenia. Súd však mužovi nariadil, aby sa od nej držal ďalej.
Rozruch však 25-ročný model spôsobil, aj keď odchádzal zo súdu - jednu z reportériek The Post totiž urazil, keď ju nazval "škaredou". A v nedeľu ráno, keď zbadal reportéra pred svojím bytom v New Yorku, opýtal sa: "Chcete sa pozerať, ako sa zabijem?" Mingus je synom herca Normana Reedusa a supermodelky Heleny Christensen.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%