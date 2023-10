Známy herec si poriadne zavaril: Počas konfliktu napadol ženu... Skončil vo väzení!

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

Sam Underwood sa počas svojej kariéry preslávil vo viacerých známych počinoch. Objavil sa napríklad vo filmoch Hello Again či The Drummer alebo v seriáli Fear the Walking Dead, ktorý je zrejme najväčším projektom, v ktorom si zahral.

Počas včerajšieho dňa však na verejnosť prenikli správy o tom, že tento herec má problémy so zákonom. Magazín TMZ totiž informoval, že mal vo svojom byte konflikt so ženou, ktorú údajne fyzicky napadol.

Sam Underwood (Zdroj: AMC / Richard Foreman)

Kto bola táto žena a aký mala s Underwoodom vzťah, však zatiaľ nie je známe. Po príchode polície však mala na svojom tele viditeľné rany po napadnutí, ktoré si našťastie nevyžiadali prevoz do nemocnie. Prevoz však zažil umelec, ktorý putoval priamo do cely.

Tam strávil takmer 10 hodín a celý prípad sa dostal do rúk súdu, ktorý bude zvažovať, či bude Underwood obvinený z trestného činu. Ten však svoju vinu odmieta a svojmu právnikovi mal poskytnúť dôkazy v podobe fotografií a videí, ktoré vraj dokazujú jeho nevinu. Počas tohto týždňa by mali byť odovzdané súdu.

Sam Underwood (Zdroj: Profimedia)