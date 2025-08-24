Slávnu krásku manžel 7 rokov PODVÁDZAL: Oznámili ROZCHOD a... Je OPÄŤ zadaná!

MILÁNO - Talianska podnikateľka a módna blogerka Chiara Ferragni (38) má za sebou náročné životné obdobie. Po tom, čo s manželom, raperom Fedezom (35) oznámili rozchod, sa dozvedela, že celý ich vzťah bol jedno veľké klamstvo. Hudobník ju totiž 7 rokov podvádzal. Chcelo to čas, aby sa cez tento podraz preniesla... No už je opäť šťastná. Má novú lásku!
Život Chiary Ferragni bol zdanlivo ako z rozprávky. Po 9 mesiacoch vzťahu sa zasnúbila s raperom Fedezom, ktorému v roku 2018 následne povedala svoje áno. Išlo o pompéznu dvojdňovú svadbu na Sicílii so 160 hosťami, za ktorú zaplatili milión dolárov. Po 7 rokoch vzťahu však dvojica oznámila, že sa rozchádza... A ešte väčším šokom, a to najmä pre samotnú Chiaru bolo, keď sa dozvedela, že po celý čas ju jej milovaný podvádzal.
„Niekoľko dní pred Vianocami 2024 mi Federico zavolal (s vedomím, že so mnou telefonuje) a prvýkrát sa priznal k vzťahu so svojou priateľkou, ktorý trvá od roku 2017,“ odhalila Chiara svojim fanúšikom prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Raper vraj chcel svadbu zrušiť, no kvôli tlaku verejnosti na ňu pristúpil. O nevere dokonca prehovoril verejne. „Detaily ako jeho telefonát s priateľkou tesne pred tým, ako išiel k oltáru, v ktorom jej povedal, že stačí prikývnuť a vzdá sa všetkéhol,“ opísala Chiara.
Z náročného životného obdobia sa plavovláska dlho spamätávala, no zdá sa, že je opäť pripravená veriť. Na sociálnej sieti Instagram sa totiž podelila o záber s neznámym mužom, ktorý ju objíma. Zdá sa tak, že v živote talianskej krásky je opäť láska a svojho bývalého, ktorý jej zlomil srdce na milión kúskov, už zahodila za hlavu.