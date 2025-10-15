SMRŤ hviezdy (†88) populárneho seriálu: Zomrel len 8 dní po svojej manželke!

LONDÝN - Britský herec Tony Caunter, známy miliónom divákov ako Roy Evans z kultového seriálu EastEnders, zomrel vo veku 88 rokov. Smutnú správu potvrdila jeho rodina, ktorá zároveň prezradila, že herec odišiel len osem dní po smrti svojej manželky Fran, s ktorou prežil neuveriteľných 63 rokov manželstva.
„S nesmiernym smútkom oznamujeme, že sa opona definitívne zatiahla za naším milovaným otcom, Tonym Caunterom, ktorý zomrel pokojne včera večer – len osem dní po odchode svojej manželky Fran,“ uviedla rodina v oficiálnom vyhlásení. „Mal 88 rokov. Po dlhom a naplnenom živote na javisku aj mimo neho po ňom zostala dcéra, traja synovia, sedem vnúčat a štyri pravnúčatá. Bude nám všetkým veľmi chýbať.“
Rodina sa poďakovala aj lekárom a opatrovateľom, ktorí sa o herca starali v jeho posledných chvíľach: „Veľká vďaka patrí personálu nemocnice Eastbourne District General Hospital za ich starostlivosť v posledných hodinách a zamestnancom domova Eastbourne Gardens za ich láskavosť a súcit počas posledných dvoch mesiacov.“ Zároveň požiadali verejnosť o súkromie v tomto ťažkom období.
Tvorcovia seriálu EastEnders si zosnulého kolegu uctili dojemnými slovami: „S veľkým smútkom sme sa dozvedeli o smrti Tonyho Cauntera. Tony bude navždy milovaný a rešpektovaný všetkými v tíme EastEnders – pre svoju dobrosrdečnosť, humor a teplo, ktoré prinášal na pľac. Diváci si jeho postavu Roya okamžite zamilovali, najmä pre jeho veľkú lásku k Pat – hoci sa nikdy nezabudlo na jeho slávne komentáre k jej výstredným náušniciam,“ napísali.
Tony Caunter sa v EastEnders objavoval v rokoch 1994 až 2003, kde hral automechanika Roya Evansa – životného partnera obľúbenej Pat Butcher (Pam St Clement). Ich románik sa stal jednou z najikonickejších dejových línií seriálu. Okrem EastEnders si Caunter zahral aj v známych britských projektoch ako Pennies From Heaven, Juliet Bravo, Tumbledown či Boon.
Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili stovky dojímavých odkazov: „Roy bol jednou z najlepších postáv – vždy mal smolu, ale bol úžasný. Je mi veľmi smutno,“ napísal jeden fanúšik. „Veľmi smutná správa. Roy bol môj obľúbený a Tony skvelý herec,“ dodal ďalší. Tony Caunter bol ženatý s Frances Wallace dlhých 63 rokov. Spolu vychovali štyri deti a vytvorili silnú rodinu, ktorá stála po jeho boku až do konca.