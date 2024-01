STRACH o hviezdu seriálu Emily in Paris: Vážne zdravotné problémy... Skončila na JIS-ke!

Haley Lu Richardson (vľavo) a Ashley Park (Zdroj: Netflix/Instagram A.P.)

Ashley Park predplatitelia streamovacej platformy Netlix poznajú zo seriálu Emily in Paris, kde stvárňuje postavu Mindy Chen. Aktuálne herečka bojuje s vážnymi zdravotnými problémami. Tie ju postihli na dovolenke na Maldivách, kde trávila koniec roka a vítala ten nový. Na sociálnej sieti Instagram teraz prezradila, že musela byť dokonca hospitalizovaná na JIS-ke.

„Začalo to ako angína, no prešlo do to kritického septického šoku, ktorý infikoval a postihol niekoľko mojich orgánov. Som vďačná, že sa moje zdravie zlepšilo napriek tou, čo nám pôvodne povedali,“ šokovala svojimi slovami herečka a pridala aj niekoľko fotiek z nemocnice. Oporou jej počas náročných chvíľ bol jej priateľ, Paul Forman.

„Vďačná najviac zo všetkých som Paulovi za to, že bol celý čas po mojom boku. Upokojil môj strach a prešiel si so mnou cez sanitky, tri zahraničné nemocnice, týždeň na JIS-ke, strašidelné pohotovosti, nespočetné množstvo skenov a testov a injekcií, neznesiteľné bolesti a toľko zmätku, zatiaľ, čo sme boli sami na druhom konci sveta ďaleko od tých, ktorých poznáme. Milujem ťa,“ vyznala sa Ashley.

Slová vďaky adresovala aj tímu lekárov, ktorí sa o ňu starali. „Váhala som, čo sa podelím o to, čo sa deje, keďže sa stále zotavujem. Ale teraz viem, že som bezpečne na druhej strane toho najhoršieho,“ dodala Ashley, ktorú z Maldiv previezli do Dubaja, kde celú liečbu podstúpila. Septický šok je veľmi vážny chorobný stav, vznikajúci ako odpoveď organizmu na ťažkú infekciu a sepsu. Vzniká uvoľnením veľkého množstva bakteriálnych toxínov do krvného obehu, dôsledkom čoho je náhly pokles krvého tlaku.