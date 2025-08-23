Vdova po skladateľovi Svobodovi: Pred 25 rokmi prišla o dcéru (†4) a... TOTO je zvláštne!

PRAHA - Vendula Pizingerová ani po 25 rokoch nezabudla na svoju dcérku Klárku, ktorá podľahla rakovine. V otvorenom rozhovore priznala, že spomienka na ňu je stále živá – a dnes, keď vychováva dvoch synov, si ešte intenzívnejšie uvedomuje, čo všetko jej dcérka už nestihla prežiť.
Vendula Pizingerová zažila obrovskú trágediu. Pred 25 rokmi prišla o 4-ročnú dcérku Klárku. Podľahla leukémii. Ani po dvoch desaťročiach na ňu nezabúda, priznala to v rozhovore pre lifee.cz. „Za tých 25 rokov nebol deň, aby som si na Kláru nespomenula. A odkedy mám malého Pepka, je to o to intenzívnejšie. Pozerajú tie isté rozprávky alebo hovoria tie isté také tie prvé neohrabané slová,“ porovnala Vendula svoje deti.
„Dnes by už Klára bola veľké dievča a možno by už mala aj svoju rodinu," dodala. Vdova po Karlovi Svobodovi vníma, že smrť jej dcérky je zvláštne obostretá akousi mágiou čísla 2. „Pre mňa bolo vždy čudné číslo 22. Dvojky sú vraj zlé, a ešte keď sú dve za sebou. A vlastne, keď o tom hovorím, moja dcéra Klára zomrela 22. augusta v roku 2000 a bolo to o 22:22,“ pripomína nezvyklú numerologickú zhodu. Dnes má Vendula dvoch synov.
„To je neuveriteľne dlhá, ale zároveň aj krátka doba. Keď som potom mala malého Kubu, alebo teraz malého Pepíčka, tak u detí sa dajú pozorovať rôzne vnemy a veci, ktoré súrodenci robia rovnako. A vždy vám tá myšlienka zablúdi k tomu čo by bolo, keby,“ zamyslela sa. „A to je práve tá relativita, že aj keď niečo trvá dlho, vôbec to nemusí byť dlhé," dodala. Svojej dcérke Klárke dala sľub, že bude pomáhať ďalším chorým detičkách, aj preto založila nadáciu.