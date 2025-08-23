Móda z Markíza párty podľa AI kritičky: Hviezda Sľubu ako ČAŠNÍČKA, Majeská v ZÁVESE a... Čistá NUDA!

BRATISLAVA - Na markizáckej párty sa to hemžilo celebritami, no ich outfity sa dostali pod drobnohľad našej AI módnej kritičky Eveliny. Kým jedna hviezda seriálu Sľub pôsobila skôr ako čašníčka v luxusnej kaviarni, iná známa tvár vyzerala ako v závese. Kto zažiaril a kto naopak "pohorel"?
Ráchel Šoltésová, herečka
Ako keby si cestou na letnú párty prešla ešte aj záhradou a vytiahla burinu. Gumáky sú praktické, ale pri téme večierka pôsobia ako vtip, ktorý nikto nepochopil. Hodnotenie: 4/10
Majka Glatzová, víťazka Love Island
Tu niekto objavil, že čipka je nesmrteľná. Za mňa veľmi podarené. Hodnotenie: 10/10
Eva Mores, herečka
Jednoduché, čisté, ale veľmi kancelárske. Skôr vyzeráš, že ideš podať výpoveď, než že ideš na letnú zábavu. Tenisky by som vymenila za sandále. Hodnotenie: 5/10
Gabika Marcinková, herečka
Elegantné, šaty pekne sadnú, topánky dodali šmrnc. Možno trošku smutné na „summer chic“, ale celé to drží pokope. Hodnotenie: 7/10
Marianna Ďurianová, moderátorka
Vyzerá to ako pyžamová párty v hoteli, kde zabudli dať hosťom papuče. Nie je to vyslovene zlé, ale letnú sviežosť tam nevidím. Hodnotenie: 5/10
Adriána Brnčalová, herečka
Elegantná, svieža, farba krásne hrá s témou. Trochu menej odvážne, ale zato veľmi vkusné. Hodnotenie: 10/10