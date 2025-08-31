Šialené VYČÍŇANIE slávneho rapera: Zbalila ho POLÍCIA... Plakal spolu s otcom!

LOS ANGELES - Otec rapovej hviezdy Lil Nasa X (26) prelomil mlčanie po dramatických udalostiach, ktoré sa odohrali v Los Angeles. Spevák, vlastným menom Montero Lamar Hill, skončil v nemocnici a následne aj za mrežami po psychickom zrútení a incidente s políciou.
Robert Stafford, otec interpreta, priznal, že návšteva syna vo väzení bola pre neho mimoriadne bolestivá. „Vošiel som dnu a nedokázal som urobiť nič iné, len plakať. Vidieť svojho syna na druhej strane skla… plakali sme spolu,“ povedal pre britský Sunday Times.
Stafford synovi vysvetlil, že psychické zrútenia sa dejú aj iným, no rozdiel je v tom, že jeho syn si tým prechádza pred očami celého sveta. Rapper sa pritom ešte vo väzení ospravedlňoval: „Povedz všetkým, že ma mrzí, že ma videli v takom stave,“ odkázal fanúšikom.
Incident, ktorý šokoval Los Angeles, sa odohral skoro ráno 21. augusta. Držiteľ Grammy bol zachytený, ako polonahý tancuje na rušnej ulici, na hlavu si nasadil dopravný kužeľ a pred očami ľudí si dokonca vyzliekol úplne všetko. Spieval pritom texty Nicki Minaj.
Krátko nato zasahovala polícia. Podľa svedkov rapper zaútočil na príslušníkov, pričom jedného z nich mal aj udrieť. Následne bol zadržaný a prevezený do nemocnice s podozrením na predávkovanie. Proti spevákovi bolo vznesených až štyri obvinenia, vrátane útoku na policajta. Po víkende strávenom vo väzení zaplatil kauciu vo výške 75-tisíc dolárov a súd mu nariadil účasť na rehabilitačných stretnutiach.
Lil Nas X sa k incidentu vyjadril aj na sociálnych sieťach. Celý zážitok označil za „šialene desivý“, no zároveň upokojil fanúšikov slovami: „Ale vaše dievča bude v poriadku.“
