Hviezda Pink Floyd URAZILA zosnulého Ozzyho (†76): Tvrdý odkaz Osbournovho syna!

LOS ANGELES - Syn legendárneho Ozzyho Osbourna, Jack Osbourne (38), si nedával servítku pred ústa! Drsne sa pustil do hudobníka Rogera Watersa z Pink Floyd, ktorý si dovolil nepekne okomentovať jeho zosnulého otca Ozyyho Osbourna.
Jack sa na sociálnych sieťach rozohnil a Rogerovi odkázal, že je „odtrhnutý od reality a zúfalo túžiaci po pozornosti“. A potom si doňho ešte poriadne tvrdo kopol. „Môj otec si o tebe vždy myslel, že si idiot– ďakujem, že si mu dal za pravdu,“ napísal na sociálnej sieti X vytočený syn.
K ostrej príspevku Jacka dohnali Watersove slová spred pár týždňov. Ten v rozhovore pre reláciu The Independent Ink povedal, že naňho nikdy neurobili dojem ani Black Sabbath, ani Ozzyho „idiotizmus a nezmysly“. To sa Jacka dotklo natoľko, že sa rozhodol svojho otca verejne brániť – a poriadne tvrdo.
Ozzy Osbourne zomrel 22. júla po dlhom boji s Parkinsonovou chorobou. Svetom jeho odchod otriasol – smútili za ním milióny fanúšikov, rodina legendárneho hudobníka pochovala na svojom sídle v anglickom Buckinghamshire. Ozzy mal 76 rokov a len niekoľko týždňov pred smrťou ešte stihol odohrať svoju rozlúčkovú šou.