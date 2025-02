Po legendárnej Kubišovej (82) sa ZĽAHLA ZEM: Smutná pravda... VÔBEC už nevychádza z domu!

(Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Legendárna česká herečka Marta Kubišová (82) sa úplne stiahla do úzadia. Na verejnosti sa prakticky už neukazuje, výnimku urobila len v novembri, keď prišla na Českého slávika. No na svoje utiahnutie má podstatný dôvod!

Marta Kubišová oslávi tento rok 83. narodeniny, niet divu, že si na svoje zdravie dáva veľký pozor. Aktuálne besní chrípková epidémia, ktorá pre staršie ročníky predstavuje veľké riziko. To si uvedomuje aj samotná speváčka, a preto nechce nič riskovať. Radšej tak zostáva doma a na verejnosti sa objavuje už iba výnimočne.

„Prekvapivo je všetko celkom v poriadku. Ale to je tým, že vôbec nevychádzam von, len na terapie,“ povedala webu eXtra.cz. No problémom pre ňu nie je len zimné obdobie s hrozbou respiračných ochorení... Kubišová sa obáva aj leta. „Horúčavy nikdy neznášam veľmi dobre, ale teraz je to vyslovene nepríjemné. Bývam na kopci a než prídem k domu, dýcha sa mi naozaj zle. Už som sa dokonca bála, že ma postihol ďalší infarkt,“ uviedla vlani v lete speváčka.

A hoci sa tak na verejnosti príliš neobjavuje, Kubišovú a jej fanúšikov utešuje aspoň fakt, že zdravotne je na tom dobre. „Som náchylná na choroby, ale teraz je to naozaj pokojné,“ dodala legendárna česká speváčka. Prajeme veľa zdravia!