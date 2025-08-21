Farma 17 čoskoro štartuje: ĎALŠIA PÄTICA súťažiacich je známa... Uff, na túto si treba dávať POZOR!

BRATISLAVA - Už čoskoro štartuje nová séria drsnej reality šou Farma a Markíza postupne každý deň odhaľuje nových súťažiacich. Nehostinné podmienky televízneho statku okúsi Miška z Ruže pre nevestu a známi sú už aj ďalší piati súťažiaci. No a teraz televízia odhalila ďalších 5 mien. Uff, na túto ženu by si súperi mali dávať pozor!
SÚŤAŽIACI Farmy 17 ODHALENÍ: Mieri do nej fejkový ženích z Ruže, aj temperamentná SEXI 50-nička!
Už minulý týždeň televízia Markíza predstavila zostavu, ktorá statok bude viesť. Nič sa však nemenilo. Post moderátora opäť zastáva Marek Fašiang a hospodárom bude Martin Bagar. Od minulého týždňa poznáme aj jednu súťažiacu, ktorá sa na Farme postará o rozruch. Je ňou Michaela Doležalová, ktorá pred časom zahviezdila v reality šou Ruža pre nevestu. Včera Markíza odhalila ďalšiu päticu farmárov... A tu je ďalšia!
Alena Domániková (41)
Alenka je tanečná pedagogička a mama dvoch detí, ktorá si splnila sen založením vlastnej akadémie. V živote si prešla pádmi, no dokázala sa vždy postaviť. Na Farme bude bojovať nielen o výhru, ale hlavne o lepší život pre svoje dcéry Ninu a Lolu.
Áron Erdélyi (25)
Áron je odhodlaný a zvedavý súťažiaci, ktorý sa na Farmu pripravoval po svojom – učil sa o výrobe syra, pílení dreva a pracoval na kondičke. Po otcovi z Etiópie zdedil temperament a po mame empatiu a ochotu pomáhať druhým.