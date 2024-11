Vydražili NAJLEPŠIU gitaru hviezdy skupiny Oasis: Uff, z tej sumy sa vám ZATOČÍ HLAVA!

(Zdroj: TASR)

"Nie je to jedna z najlepších gitár. Je to najlepšia gitara," povedal Gallagher o nástroji Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine v roku 1997 v rozhovore pre magazín Spin.

Spoločnosť Gibson mu gitaru vyrobila na zákazku. Noel hral na tejto gitare pri nahrávaní tretieho albumu Oasis "Be Here Now" z roku 1997, tiež na vystúpeniach v The David Letterman Show a Saturday Night Live.

Online aukciu zorganizovala aukčná skupina Propstore v rámci predaja zábavných predmetov.