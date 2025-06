ŠKANDÁL členov slávnej kapely: ZÁKAZ vstupu do podniku... Nevedeli sa správať!

Oasis (Zdroj: SITA)

Bratia Liam a Noel Gallagherovci, ikonické tváre britskej kapely Oasis, sa opäť ocitli v centre pozornosti. Tentoraz však nie kvôli hudbe, ale kvôli incidentu z minulosti, ktorý sa teraz dostal na svetlo sveta. V novom podcaste Three Landlords Walk Into a Bar Mark Chalmers, generálny manažér historickej krčmy White Lion v Stockporte, prezradil, že v 80. rokoch musel oboch bratov vykázať z podniku a následne im udeliť zákaz vstupu.

Gallagherovci, známi svojím nepredvídateľným správaním, pravidelne prichádzali do podniku tesne pred záverečnou a správali sa, akoby im to tam všetko patrilo. „Vždy prišli na poslednú chvíľu, keď sme už chceli zatvoriť bar, a správali sa, akoby si mohli robiť, čo sa im zachce. Nakoniec to už bolo priveľa, tak som im jednoducho povedal: ‚Pozrite sa, vy dvaja, von!‘“ povedal. Na otázku, či mu bratia odvrávali, odpovedal: „Samozrejme – oni si vždy pustia ústa na špacír, to je im vlastné, nie?!“ opýtal sa rečnícky.

Tento incident len potvrdzuje povesť Gallagherovcov ako problémových. Ich búrlivý vzťah a dlhoročný konflikt viedol v roku 2009 k rozpadu Oasis. Napriek problémom z minulosti však Liam a Noel momentálne opäť spolupracujú. Pripravujú sa na prvé spoločné koncerty po 16 rokoch, ktoré štartujú 4. júla.