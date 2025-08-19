Ketamínová kráľovná sa PRIZNALA: Matthewovi Perrymu (†54) predala SMRTEĽNÚ DÁVKU!

LOS ANGELES - V októbri uplynú dva roky od náhleho úmrtia hviezdy seriálu Priatelia, Matthewa Perryho (†54). Jeho bezvládne telo našiel asistent doma vo vírivke. Pitva odhalila, že hviezda zomrela na akútne účinky ketamínu. Smrteľnú dávku mu predala "ketamínová kráľovná" Jasveen Sangha (42) - priznala sa k tomu!
Žena prezývaná "Ketamínová kráľovná" súhlasila, že sa prizná k predaju drog, ktoré nakoniec spôsobili smrť herca seriálu Priatelia Matthewa Perryho. Jasveen Sangha sa prizná k piatim obvineniam, vrátane distribúcie ketamínu, ktorý viedol k smrti alebo vážnemu ublíženiu na zdraví, uviedlo podľa BBC americké ministerstvo spravodlivosti.
Americko-britskej občianke našli počas razie v dome 80 ampuliek s ketamínom, tisíce tabliet vrátane metamfetamínu, kokaínu a Xanaxu. Pôvodne čelila deviatim obvineniam a spolu s ňou je obvinených ďalších 5 osôb - medzi nimi boli aj lekári a hercov asistent - ktoré podľa amerických úradov podávali Perrymu ketamín, pričom využívali jeho závislosť na drogách pre vlastný profit, čo napokon viedlo k jeho smrteľnému predávkovaniu.
Medzi obvinenými sú:
- Dr. Salvador Plasencia a Dr. Mark Chavez, dvaka lekári, ktorí predávali ketamín
- Kenneth Iwamasa, Perryho osobný asistent, ktorý mu ketamín pomáhal kupovať a dokonca ho hercovi aplikoval,
- Eric Fleming, ktorý predával ketamín získaný od Sanghy priamo Perrymu.
Všetkých 5 osôb už s priznaním viny súhlasilo. Proces s Jasveen bol viackrát odložený, najbližšie mal začať budúci mesiac. Teraz sa očakáva, že sa postaví pred federálny súd, kde formálne svoju vinu prizná.
Plánuje sa priznať k:
- jednému skutku udržiavania objektu využívaného na drogy,
- trom skutkom distribúcie ketamínu,
- jednému skutku distribúcie ketamínu, ktorý viedol k smrti alebo vážnemu ublíženiu na zdraví.
Podľa ministerstva spravodlivosti Jasveen hrozí maximálne 65 rokov väzenia. Zaujímavosťou je, že v rámci dohody o vine a treste sa priznal aj k predaju ketamínu mužovi menom Cody Mclaury v auguste 2019, ktorý len niekoľko hodín po kúpe zomrel.