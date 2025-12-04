Rodičia Matthewa Perryho prelomili mlčanie: NALOŽILI lekárovi, ktorý mu dodával ketamín!

LOS ANGELES - Smrť hviezdy seriálu Priatelia stále otriasa svetom - a teraz prehovorili tí najbližší. Mama Matthewa Perryho, Suzanne, a jeho nevlastný otec, známy kanadský novinár Keith Morrison, predniesli na súde v Los Angeles mimoriadne emotívne vyhlásenie. A nebrali si servítky pred ústa.
Ich hnev smeruje k lekárovi Salvadorovi Plasenciovi, ktorý Matthewovi dodával ketamín len niekoľko týždňov pred jeho smrťou v októbri 2023. Herec zomrel vo svojej vírivke po predávkovaní. V liste adresovanom sudcovi oznacili Plasenciu a ďalších zapojených ľudí za "šakalov", ktorí sa na Perryho slabosti priživovali.
Ako informuje Mirror, rodičia tvrdia, že práve Plasencia je jedným z hlavných vinníkov. „Muž, ktorého dnes idete odsúdiť, patrí medzi najviac zodpovedných. Nechápeme, ako mohol človek, ktorý zložil Hippokratovi prísahu, opakovane porušovať všetko na čom stojí lekárska etika,“ uviedli.
Súd potvrdil, že Plasencia sa priznal k štyrom obvineniam z distribúcie ketamínu. Za každý mu hrozí až 10 rokov federálneho väzenia. Podľa vyšetrovateľov Plasencia medzi 30. septembrom a 12. októbrom 2023 dodal Perrymu a jeho asistentovi 20 ampuliek ketamínu, ketamínové pastilky a striekačky.
Suzanne a Keith priznali, že ani po viac než dvoch rokoch sa nevedia zmieriť s tým, čo sa stalo. „Ako sa dá zmierniť žiaľ? Je to ako keby sa pod vami prepadla zem. Bojovali sme, aby sme nášho syna udržali pri živote... A potom prišli tí chamtiví ľudia a všetko padlo,“ zhodujú sa. „Až keď som sledoval, čo to urobilo so Suzanne, pochopil som, čo znamená, keď sa povie, že vás niečo zlomí. Doteraz je to bezodná studňa,“ vyjadril sa Perryho otčim.
Lekárovi právnici tvrdia, že väzenie nie je nutné. Podľa nich je "dostatočne potrestaný" tým, že prišiel o licenciu, kliniku aj reputáciu. Obhajoba tvrdí, že lekár "nerozumel správnemu používaniu ketamínu" a celé to označil za "najväčšiu chybu svojho života". Salvadora Plasenciu napokon súd odsúdil na dva a pol roka väzenia.