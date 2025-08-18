S posledným sa rozišla cez SMS-ku... A OPÄŤ je šťastná: Žilková (63) zbalila známeho filmára!

PRAHA - Česká herečka Veronika Žilková sa koncom minulého roka rozišla s priateľom, hudobníkom Josefom Holomáčom (64). On neskôr prezradil, že tak urobila cez SMS-ku a dôvodom bolo, že jej nezablahoželal k premiére. A plavovláska si už zaňho našla aj náhradu. Zbalila známeho filmára!
Česká herečka Veronika Žilková krátko pred Vianocami prekvapila, keď oznámila, že sa rozišla s partnerom Josefom Holomáčom. Neskôr sa vraj k sebe opäť vrátili, no pred Veľkou nocou to opäť skončilo. Jej ex neskôr odhalil aj šokujúce pozadie rozchodu. „Jeden deň sa spolu učíte texty na nakrúcanie a na druhý deň dostanem esemesku, že je koniec. Oficiálny dôvod bol, že som jej nezablahoželal k premiére. Fakt som zabudol,“ priznal v hudobnom magazíne Rockpalace.
To bolo začiatkom leta... A približne v rovnakom čase sa v českých médiách začala šíriť informácia, že Žilková má už nového. „Určite mám čas na lásku a môžem vám povedať, že láska kvitne v každom veku,“ povedala vtedy a potvrdila, že sa v jej živote objavil nový muž. Nič viac k nemu však prezradiť nechcela. V týchto dňoch sa však prevalila už aj jeho identita. Český Blesk zaľúbencov nafotil v Krkonošiach.
A Veronika zbalila známeho českého scenáristu Ivana Hubača (72), ktorý je autorom seriálu Sanitka 2 či filmu Lída Baarová. „Po smrti manželky som žil rok a pol sám, ale samota je veľmi ťažká. Na jar tohto roka sme sa náhodou stretli v divadle, kde som bol s vnučkou a Veronika tam bola s vnúčatami,“ priznal filmár. „Moja žena Veroniku učila na DAMU a mala ju rada a Veronika mala rada ju. Som rád, že ju poznali aj moje tri deti a sú radi, že už nie som sám. Sympatie mojich detí a Veroniky sú vzájomné, rovnako sympatie moje k jej deťom,“ povedal.
„Veroniku si vážim nielen ako herečku, veľmi sa mi páčil film Zapomenuté světlo alebo jej posledný film Spolu. Ale potom, čo som ju bližšie spoznal, či ju vážim ako človeka. Odzbrojilo ma, že si vzala kedysi dve malé deti z detského domova a poskytla im až do doby ich dospelosti domov. Koľko je tých, ktorí by toto dokázali? Ja to rozhodne nie som...“ dodal.