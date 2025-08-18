Pondelok18. august 2025, meniny má Elena, Helena, zajtra Lýdia

S posledným sa rozišla cez SMS-ku... A OPÄŤ je šťastná: Žilková (63) zbalila známeho filmára!

Veronika Žilková
Veronika Žilková (Zdroj: TV JOJ)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

PRAHA - Česká herečka Veronika Žilková sa koncom minulého roka rozišla s priateľom, hudobníkom Josefom Holomáčom (64). On neskôr prezradil, že tak urobila cez SMS-ku a dôvodom bolo, že jej nezablahoželal k premiére. A plavovláska si už zaňho našla aj náhradu. Zbalila známeho filmára!

Galéria: Veronika Žilková

Česká herečka Veronika Žilková krátko pred Vianocami prekvapila, keď oznámila, že sa rozišla s partnerom Josefom Holomáčom. Neskôr sa vraj k sebe opäť vrátili, no pred Veľkou nocou to opäť skončilo. Jej ex neskôr odhalil aj šokujúce pozadie rozchodu. „Jeden deň sa spolu učíte texty na nakrúcanie a na druhý deň dostanem esemesku, že je koniec. Oficiálny dôvod bol, že som jej nezablahoželal k premiére. Fakt som zabudol,“ priznal v hudobnom magazíne Rockpalace. 

Žilková ODKOPLA partnera cez SMS-ku: Neuveríte, kvôli čomu sa s ním rozišla! Tomu sa hovorí BANALITA Prečítajte si tiež

Žilková ODKOPLA partnera cez SMS-ku: Neuveríte, kvôli čomu sa s ním rozišla! Tomu sa hovorí BANALITA

To bolo začiatkom leta... A približne v rovnakom čase sa v českých médiách začala šíriť informácia, že Žilková má už nového. „Určite mám čas na lásku a môžem vám povedať, že láska kvitne v každom veku,“ povedala vtedy a potvrdila, že sa v jej živote objavil nový muž. Nič viac k nemu však prezradiť nechcela. V týchto dňoch sa však prevalila už aj jeho identita. Český Blesk zaľúbencov nafotil v Krkonošiach. 

Žilková žiari šťastím: Po ROZCHODE... Má nový vzťah! Prečítajte si tiež

Žilková žiari šťastím: Po ROZCHODE... Má nový vzťah!

A Veronika zbalila známeho českého scenáristu Ivana Hubača (72), ktorý je autorom seriálu Sanitka 2 či filmu Lída Baarová. „Po smrti manželky som žil rok a pol sám, ale samota je veľmi ťažká. Na jar tohto roka sme sa náhodou stretli v divadle, kde som bol s vnučkou a Veronika tam bola s vnúčatami,“ priznal filmár. „Moja žena Veroniku učila na DAMU a mala ju rada a Veronika mala rada ju. Som rád, že ju poznali aj moje tri deti a sú radi, že už nie som sám. Sympatie mojich detí a Veroniky sú vzájomné, rovnako sympatie moje k jej deťom,“ povedal. 

„Veroniku si vážim nielen ako herečku, veľmi sa mi páčil film Zapomenuté světlo alebo jej posledný film Spolu. Ale potom, čo som ju bližšie spoznal, či ju vážim ako človeka. Odzbrojilo ma, že si vzala kedysi dve malé deti z detského domova a poskytla im až do doby ich dospelosti domov. Koľko je tých, ktorí by toto dokázali? Ja to rozhodne nie som...“ dodal. 

Ivan Hubač
Zobraziť galériu (2)
Ivan Hubač  (Zdroj: Profimedia)

Viac o téme: Veronika Žilková
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Žilková NALETELA podvodníkom: OKRADLI
Žilková NALETELA podvodníkom: OKRADLI ju o OBROVSKÚ sumu! Takto ma OKLAMALI
Domáci prominenti
Bývalá manželka Žilkovej exmilenca:
Bývalá manželka Žilkovej exmilenca: Podáva na herečku ŽALOBU!
Zahraniční prominenti
Žilková ODKOPLA partnera cez
Žilková ODKOPLA partnera cez SMS-ku: Neuveríte, kvôli čomu sa s ním rozišla! Tomu sa hovorí BANALITA
Domáci prominenti
Veronika Žilková a Maroš
Žilková žiari šťastím: Po ROZCHODE... Má nový vzťah!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Muzikál retrospektívne prestavuje život Evity Perón, uviedol dramaturg muzikálu Evita Mário Drgoňa
Muzikál retrospektívne prestavuje život Evity Perón, uviedol dramaturg muzikálu Evita Mário Drgoňa
Správy
Minimálna mzda bude na budúci rok vo výške 915 eur, uviedol minister Erik Tomáš
Minimálna mzda bude na budúci rok vo výške 915 eur, uviedol minister Erik Tomáš
Správy
Rozsiahla zmena všetkých školských zákonov prinesie značný pokrok, uviedol Drucker
Rozsiahla zmena všetkých školských zákonov prinesie značný pokrok, uviedol Drucker
Správy

Domáce správy

Šok pri Ivanke pri
Šok pri Ivanke pri Dunaji: VIDEO Vodič na drogách utekal pred políciou do lesa!
Domáce
Michal Šimečka
Opozičné hnutie PS ostro kritizuje postoj Fica: Premiér sa podľa nich stavia na ruskú stranu
Domáce
Koaličná rada by mala
Koaličná rada by mala debatovať aj o návrhu na zníženie počtu VÚC
Domáce
Nepríjemné prekvapenie: Detský bazén na kúpalisku v Trenčíne je zatvorený
Nepríjemné prekvapenie: Detský bazén na kúpalisku v Trenčíne je zatvorený
Regióny

Zahraničné

Šok pre turistov: Pri
Šok pre turistov: Pri parížskych pamiatkach blúdia rodiny bez domova a zháňajú nocľah
dromedar.sk
Greta Thunbergová na proteste
Aktivisti s Thunbergovou zablokovali vchod do najväčšej ropnej rafinérie
Zahraničné
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján.
Iránsky prezident cestuje do Arménska na rokovania o koridore podporovanom USA
Zahraničné
Južná Kórea a USA
Južná Kórea a USA začali každoročné vojenské cvičenia
Zahraničné

Prominenti

Veronika Žilková
S posledným sa rozišla cez SMS-ku... A OPÄŤ je šťastná: Žilková (63) zbalila známeho filmára!
Zahraniční prominenti
Veľkolepý NÁVRAT obľúbenej markizáckej
Veľkolepý NÁVRAT obľúbenej markizáckej šou: PRVÝKRÁT bez Adely!
Domáci prominenti
Nina Agdal
EX Leonarda DiCapria sa VYDALA: Áno povedala mladšiemu wrestlerovi... Bola z nej KRÁSNA NEVESTA!
Zahraniční prominenti
Bývalá PORNOhviezda PORODILA: Obrovské
Bývalá PORNOhviezda PORODILA: Obrovské komplikácie pri pôrode... Skončila v KÓME!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Čínski vedci pracujú na
REVOLÚCIA a šok vo vede: Robot má porodiť ľudské dieťa, ponúkajú riešenie pre páry aj jednotlivcov!
Zaujímavosti
FOTO HOROR v ZOO: Vedenie
HOROR v ZOO: Vedenie usmrtilo prebytočné paviány, neuveríte ako skončili! A priamo pred očami detí!
Zaujímavosti
Za čipkou, hviezdami aj
Za čipkou, hviezdami aj najstarším divadlom: Z Piešťan sa môžete vybrať na úžasný výlet
dromedar.sk
Viete, na čo slúžia
Viete, na čo slúžia držadlá v interiéri auta? Ľudia sú šokovaní, čo všetko o nich zistili!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!
Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!
Je to definitívne: Minimálna mzda raketovo porastie o takmer 100 eur!
Je to definitívne: Minimálna mzda raketovo porastie o takmer 100 eur!
Motoristi pozor: Viaceré čerpačky na východe budú bez palív, pozrite si ich zoznam!
Motoristi pozor: Viaceré čerpačky na východe budú bez palív, pozrite si ich zoznam!
Sociálne dávky rovnako a pre všetkých? Slováci majú toho dosť, tu by mala vláda podľa nich šetriť! (prieskum)
Sociálne dávky rovnako a pre všetkých? Slováci majú toho dosť, tu by mala vláda podľa nich šetriť! (prieskum)

Šport

Šport vie byť nevyspytateľný: Slovenský tréner končí pri reprezentácii, silný odkaz zväzu i fanúšikom
Šport vie byť nevyspytateľný: Slovenský tréner končí pri reprezentácii, silný odkaz zväzu i fanúšikom
Reprezentácia
VIDEO Neymar sa po zápase neubránil slzám: Takúto potupnú nakladačku ešte Brazílčan nezažil
VIDEO Neymar sa po zápase neubránil slzám: Takúto potupnú nakladačku ešte Brazílčan nezažil
Ostatné
Basketbal ešte neopúšťa: Natália Hejková má novú funkciu, predstava je úplne jasná
Basketbal ešte neopúšťa: Natália Hejková má novú funkciu, predstava je úplne jasná
Basketbal
FOTO Do Prešova zavíta známy taliansky klub: Fanúšikovia sa môžu tešiť na veľké futbalové mená
FOTO Do Prešova zavíta známy taliansky klub: Fanúšikovia sa môžu tešiť na veľké futbalové mená
Konferenčná liga

Auto-moto

Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
Doprava
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
Novinky
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Prostredie práce
5 vecí, ktoré úspešní ľudia robia večer pred spaním
5 vecí, ktoré úspešní ľudia robia večer pred spaním
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Výber receptov
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Výber receptov

Technológie

Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Bezpečnosť
Volkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatok
Volkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatok
Autá
Ako mohol vzniknúť život z neživej hmoty? Výskumníci hovoria, že to bolo zložitejšie, než sme si mysleli
Ako mohol vzniknúť život z neživej hmoty? Výskumníci hovoria, že to bolo zložitejšie, než sme si mysleli
Veda a výskum
Ruskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obete
Ruskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obete
Bezpečnosť

Bývanie

Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax

Pre kutilov

Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tajné fantázie podľa veku: Po tomto muži túžia, prezradili najväčie tajomstvá
Partnerské vzťahy
Tajné fantázie podľa veku: Po tomto muži túžia, prezradili najväčie tajomstvá
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vodiči POZOR! Divoké zmeny
Domáce
Vodiči POZOR! Divoké zmeny v kontrolách STK, ceny stúpnu, viacerých čaká prehliadka každý ROK!
MIMORIADNE Z ropovodu Družba
Domáce
MIMORIADNE Z ropovodu Družba netečie NIČ: Transpetrol eviduje odstávku príjmu ropy!
Totálna nezodpovednosť! Vodiči sa
Domáce
Totálna nezodpovednosť! Vodiči sa poriadne vyznamenali: V TAKOMTO stave sadli za volantom
Arian Roman prišiel o
Zahraničné
Dovolenka sa zmenila na horor: 10-mesačný Arian nečakane zomrel v známej destinácii! Užialená matka opísala desivé momenty

Ďalšie zo Zoznamu