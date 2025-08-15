Žilková NALETELA podvodníkom: OKRADLI ju o OBROVSKÚ sumu! Takto ma OKLAMALI

PRAHA - Herečka Veronika Žilková (63) sa stala obeťou šokujúceho podvodu, ktorý ju stál šialenú sumu peňazí. Dôvod? Podvodné SMS správy, ktoré ju presvedčili, že jej dcéra Kordula (19) je v nemocnici a potrebuje okamžitú platbu za ošetrenie!
„Uverila som podvodným správam, že je v nemocnici a potrebuje zaplatiť ošetrenie,“ priznala rozrušená herečka, ktorá sa ocitla v nepríjemnej situácii, keď sa dozvedela, že šlo o podvod. Podvodníci, ktorí využili Veronikin strach o dcéru, jej poslali správu, v ktorej sa vydávali za kamarátku Korduly. „Lenže tu sa podvodníci neuveriteľne trafili. V správe stálo, že píše od kamarátky, pretože sa jej rozbil telefón, a že má zranenú nohu. A že musí zaplatiť faktúru nemocnici, inak ju neprepustia. Sumy radšej nebudem hovoriť, ale bola vysoká,“ tvrdí herečka, a hlavne starostlivá mama.
„A Kordula skutočne je v cudzine s kamarátmi a viem, že si v posledných dňoch popálila nohu. Preto som to rýchlo poslala, aby nemala problémy, s tým, že to potom vyrieši poisťovňa. Tú som aj volala a povedali mi, že ak nemocnica platbu vyžaduje, nech peniaze pošlem,“ vysvetľuje pre český denník Blesk Žilková. Lenže ani jedna strana vtedy netušila, že celé to bola len pasca a k žiadnemu zraneniu v zahraničí nedošlo...
Herečka neváhala a peniaze okamžite poslala, aby jej dcéra nemala problémy. „Bola som vystrašená. Verila som, že to vyrieši poisťovňa, takže som to urobila bez rozmýšľania,“ dodáva Žilková. Keď sa Kordula vrátila z dovolenky, namiesto vďaky prišla ďalšia správa, že potrebuje peniaze na nový telefón! To už Veroniku začalo podozrievať, a tak sa rozhodla zavolať kamarátke svojej dcéry. O chvíľu zistila šokujúcu pravdu – celé to bol podvod a Kordula bola v skutočnosti v poriadku! Bohužiaľ, peniaze už boli preč.
„Bol to účet v cudzej banke, takže teraz musím ísť na políciu. A uvidíme, čo sa bude diať ďalej,“ povzdychla si Žilková. Tento prípad nie je ojedinelý. Vlna podvodných správ, ktoré zneužívajú sociálne siete a kontakty medzi priateľmi, zaplavila Česko aj Slovensko. Podvodníci si takto našli nový spôsob, ako oklamať čo najviac ľudí. „Varujem všetkých! Nikdy nezaplatíte nič bez toho, aby ste si overili pravosť správy. Môže sa to stať každému,“ apeluje Veronika Žilková, ktorá zverejnila svoj príbeh, aby ostatní nepadli do podobnej pasce.
Takto ľahko sa podvodníci môžu dostať k vašim peniazom, preto buďte vždy opatrní a overte si každý podozrivý kontakt!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%