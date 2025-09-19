Žilková NOVÚ LÁSKU viac neskrýva: So známym priateľom PRVÝKRÁT v spoločnosti!

PRAHA - Česká herečka Veronika Žilková (63) sa koncom minulého roka rozišla s priateľom, hudobníkom Josefom Holomáčom (64). On neskôr prezradil, že tak urobila cez SMS-ku. Pred mesiacom sa však prevalilo, že blondínka je opäť šťastná po boku nového muža... Zbalila známeho filmára (72). A teraz sa s ním prývkrát objavila v spoločnosti!
Česká herečka Veronika Žilková krátko pred Vianocami prekvapila, keď oznámila, že sa rozišla s priateľom Josefom Holomáčom. Neskôr sa k sebe vrátili, no pred Veľkou nocou to opäť ukončili. Jej ex potom prezradil aj pozadie ich rozchodu - vraj mu herečka dala kopačky cez esemesku.
S posledným sa rozišla cez SMS-ku... A OPÄŤ je šťastná: Žilková (63) zbalila známeho filmára!
To bolo začiatkom leta a približne v tom čase sa začala šíriť aj informácia, že Žilková má nového priateľa. No a v auguste sa prevalilo, že sa dala dokopy so známym českým scenáristom Ivanom Hubačom. Dvojica vraj tvorí pár už celého pol roka, no doposiaľ sa v spoločnosti neobjavila.
Až teraz... Zaľúbenci prijali pozvanie na slávnostnú premiéru muzikálu Ples upírov a veľmi im to spolu pristalo. Zatiaľ čo známy český scenárista bol oblečený v obleku, ktorý doplnil svetlomodrou košeľou, herečka si obliekla ružové elegantné šaty, ktoré sa jej, ako blondínke, veľmi hodili. Pozrite, ako to novému páru spolu pristane!
