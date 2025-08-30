Sobota30. august 2025, meniny má Ružena, zajtra Nora

Partizánskym otriasa mimoriadny SMÚTOK: Streľba a koniec života budúcej mamičky (†20), podozrivého vypátrali!

PARTIZÁNSKE - Toto bola veľmi mrazivá sobota v meste Partizánske. Na Bezručovej ulici sa totiž odohral hrozný čin. Miestni počuli až osem výstrelov zo zbrane, pričom na mieste operovali aj policajti. Nešlo o náhodné výstrely, keďže po všetkom polícia hlási jednu obeť, ktorá bola navyše tehotná.

O mimoriadne rušných udalostiach v Partizánskom informoval portál noviny.sk. Polícia podľa televízie zasahovala na Bezručovej ulici v Partizánskom.

Aktualizácia 20:17 - podozrivého vypátrali

K prípadu sa vyjadrila večer aj polícia. Podozrivého nakoniec vypátrali. "Vďaka rýchlemu a profesionálnemu nasadeniu sa podarilo policajtom podozrivého vypátrať a zadržať v krátkom čase, po spáchaní skutku. Momentálne prebiehajú procesné úkony za účelom objasnenia skutku. Bližšie informácie poskytneme, až keď to procesná situácia dovolí," napísala polícia.

 

TRAGICKÁ UDALOSŤ V MESTE PARTIZÁNSKE ➡Dnes v popoludňajších hodinách došlo v jednom z rodinných domov v meste...

Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Saturday, August 30, 2025

Aktualizácia 17:11

Na tragédiu v meste reaguje už aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a primátor Partizánskeho Jozef Božik. "Chcem v mene celého mesta Partizánske vyjadriť úprimnú sústrasť rodine a blízkym obete. Sme hlboko otrasení týmto činom, ktorý nemá v našom meste miesto. Ubezpečujem všetkých obyvateľov, že mestská samospráva je v úzkom kontakte s políciou, ktorá intenzívne pátra po páchateľovi. Vyzývam občanov k opatrnosti a zároveň k zachovaniu pokoja. Prosím každého, kto by mohol mať akékoľvek informácie, aby ich neodkladne poskytol polícii. Naše mesto vždy stálo na pevných hodnotách solidarity a spolupatričnosti. V tejto ťažkej chvíli sa musíme zomknúť a podporiť tých, ktorí prišli o svoju milovanú dcéru a partnerku," napísal primátor.

 

Vážení spoluobčania, dnes popoludní zasiahla naše mesto hlboko tragická udalosť. Na Bezručovej ulici prišlo k...

Posted by Jozef Božik on Saturday, August 30, 2025

Na mieste malo dôjsť k niekoľkonásobnej streľbe. Malo ísť až o osem výstrelov. Televízia uviedla, že na mieste zostala mŕtva žena a zranený muž. Toho previezol do nemocnice záchranársky vrtuľník. "Po páchateľovi polícia intenzívne pátra. Z miesta činu údajne utiekol na bicykli, ďalšie okolnosti incidentu nateraz nie sú známe," uviedol portál.

Partizánskym otriasa mimoriadny SMÚTOK:
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: reprofoto noviny.sk)

Obeťou je len 20-ročná žena, ktorá čakala dieťa, páchateľ strieľal aj na jej priateľa

Podľa televízie Markíza má byť obeťou len 20-ročná žena, ktorá mala byť dokonca tehotná. Podľa Markízy mal neznámy páchateľ ženu krátko pred 14:00 hodinou poobede zasiahnuť štyrikrát do oblasti chrbta. Zraneniam na mieste okamžite podľahla. Priateľ tejto ženy sa mal v čase útoku nachádzať v dome, no v inej izbe. Újsť mal cez okno, pričom ho páchateľ zasiahol tiež, a to do zadnej časti tela a ramena. Ošetrili ho až po príchode sanitky.

Polícia teraz po páchateľovi intenzívne pátra. Na mieste zasahovalo aj Operačné stredisko ZZS SR, kde vyslalo okrem rýchlej zdravotnej a lekárskej pomoci aj leteckých záchranárov. "Aj napriek snahe záchranárov o resuscitáciu, 20-ročná žena nakoniec na mieste udalosti podľahla viacerým poraneniam orgánov hrudníka. Druhého zraneného muža si do starostlivosti prevzali leteckí záchranári," priblížil Richard Bolješik z OS ZZS SR.

