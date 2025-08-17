SMÚTOK zavládol aj v skupine Desmod: Zomrela dlhoročná členka tímu!

(Zdroj: Desmod)
BRATISLAVA - Jedna smutná správa za druhou! Slovensko dnes zasiahla smutná správa o úmrtí legendárneho slovenského herca Olda Hlaváčka. A v smútku je aj skupina Desmod. Zomrela dlhoročná členka ich tímu!
Skupina o tom informovala na sociálnej sieti Facebook. “Kamaráti naši. Zase sa nám potvrdilo, ako je svet nespravodlivý. Včera v noci odišla naša Vierka. Človek, ktorý bol súčasťou nášho tímu, našej rodiny, roky. Ten smútok a tá bolesť sa nedá opísať,” píše Desmod.
“Vierka, milujeme ťa a myslíme na teba. Vierka, ďakujeme za tie roky pomoci, kávičiek a “vyprávaňá". Vierka, nikdy nezabudneme. Rodine a všetkým úprimnú sústrasť. Naše myšlienky sú s Vami,” dodala skupina.