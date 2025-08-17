ZÁSNUBY naopak! Slávna herečka (27) zobrala veci do VLASTNÝCH rúk: Požiadala partnera o ruku!

LOS ANGELES - Stačilo im 9 mesiacov na to, aby sa rozhodli zasnúbiť... A o dva roky si to zopakovali. No tentokrát naopak. Reč je o herečke Belle Thorne, ktorá sa rozhodla pokľaknúť pred svojho priateľa Marka Emmsa. Aha na ten dojemný moment!
Príbeh lásky Belly a Marka Emma odštartoval v lete 2022 na narodeninovej oslave Cary Delevingne. „Pri východe slnka to bola láska na prvý pohľad,“ vyjadrila sa herečka. A dvojici stačilo 9 mesiacov na to, aby pochopili, že sú si súdení. V júni 2023 Mark pokľakol a ryšavke daroval prsteň s obrovským diamantom. No a ona už mala jasnú predstavu o tom, ako by mala vyzerať ich svadba - na anglickom vidieku a so štyrmi svadobnými šatami.
K veľkému dňu však stále neprišlo. A tak sa Bella rozhodla otázku položiť opäť. Tentokrát však ona svojmu snúbencovi. Pokľakla pred neho a ako pri zásnubách býva zvykom, darovala mu aj šperk. „3 roky späť sme sa stretli, pred rokom ma požiadal o ruku, dnes, o rok neskôr som to urobila ja,“ napísala k záberom z dojemného momentu, ktorými sa pochválila na sociálnej sieti Instagram.
Bella Thorne patrí medzi hviezdičky, ktoré odštartovali svoju kariéru na obrazovkách Disney Channel. Potom nasledovalo účinkovanie vo viacerých počinoch. Spomenúť možno komédiu Dovolenka za trest, či drámu Polnočná láska. V posledných rokoch pútala pozornosť výstrednosťou, vulgárnym prejavom a búrlivým milostným životom
