Priateľka Liama Paynea (†31) 10 mesiacov po TRAGÉDII: Takto sa vyrovnáva s jeho smrťou!

LOS ANGELES - Smútok, ktorý nepozná konca… Priateľka zosnulého speváka Liama Payna (†31) na sociálnych sieťach otvorene prehovorila o tom, ako sa snaží žiť ďalej po obrovskej strate. Spevák, známy z kapely One Direction, tragicky zahynul vlani v októbri po páde z hotela v Buenos Aires.
Kate Cassidy, ktorá s Liamom tvorila pár, bola len pár dní pred tragédiou s ním v Argentíne, no medzičasom odcestovala späť do USA. Keď sa o nešťastí dozvedela, jej svet sa zrútil. Na Instagrame sa teraz rozhodla prehovoriť o svojom smútení, a to aj preto, aby pomohla ostatným, ktorí stratili blízkeho.
„Smútok nemá dátum spotreby. Nie je to niečo, čo sa naučíte prekonať, ale niečo, s čím sa naučíte žiť,“ priznala úprimne. Podľa Kate je smútok ako „svet, do ktorého sa ráno zobudíte a už vám nedáva žiadny zmysel, najmä keď stratíte niekoho tak náhle a nečakane…“. Niekedy sa cíti „otupená“, inokedy plače. Najviac fanúšikov však zaskočilo, keď prezradila, že sa s Liamovou stratou vyrovnáva aj tak, že spáva v jeho oblečení.
„Obliekam si oblečenie milovaného človeka do postele,“ priznala. Pomáha jej aj čítanie jeho listov a prezeranie si starých fotiek a videí. „Nemusí to byť vždy smutné. Smútok je pripomienkou, že ste mohli zažiť lásku,“ dodala so slzami v očiach. Kate zároveň vyzvala ľudí, aby nesúdili, ako kto smúti. „Každý sa s tým vyrovnáva inak,“ odkazuje všetkým, ktorí prechádzajú podobnou bolesťou.
Dvojica sa spoznala v roku 2022 ako z romantickej komédie – Kate vtedy pracovala ako čašníčka v bare v Charlestone a Liam si od nej vypýtal číslo hneď pri prvom stretnutí. Spevák o nej neskôr povedal: „Nikdy som necítil takú lásku, ako cítim ku Katelyn. Robíme zo seba lepších ľudí.“