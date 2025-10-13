Dodávateľ drog Liama Paynea (†31) prehovoril z VÄZBY: Bojí sa o ŽIVOT... Opísal hrozné podmienky!

BUENOS AIRES - Tragická smrť bývalého člena skupiny One Direction Liama Paynea (†31) aj po roku stále rezonuje vo svete. Teraz sa ozval muž, ktorý je obvinený z predaja kokaínu spevákovi. V rozhovore pre argentínske médium Gente opísal, že vo väzení zažíva peklo na zemi a obáva sa, že ho zabijú.
Braian Paiz (25), čašník, ktorý sa s Paynom zoznámil krátko pred jeho smrťou, čaká na súdny proces v Argentíne. Sedí vo väznici s najvyšším stupňom stráženia a zdieľa celu až s pätnástimi ďalšími väzňami. Tvrdí, že sa stal terčom útokov a šikany.
„Umývam sa v studenej vode. Poliali ma vriacou vodou, bili ma, pokúsili sa ma usmrtiť elektrickým prúdom, pretože som im nechcel dať cigarety. Žijem s pätnástimi ľuďmi v jednej cele a zaobchádzajú so mnou ako s potkanom. Moje jedlo je studené, všade je násilie,“ opísal pre Gente šokujúce podmienky. Mladík prezradil, že je pod silnými liekmi – užíva sertralín, risperidón a promazepín, a verí, že ho súd pustí aspoň do domáceho väzenia, kým sa proces začne.
Paiz čelí obvineniu, že predal kokaín Liamovi Paynovi, ktorý tragicky zomrel 16. októbra 2024 po páde z tretieho poschodia hotela v Buenos Aires. Spevák utrpel zranenia, ktoré neboli zlučiteľné so životom. Ak bude Paiz uznaný vinným, hrozí mu viac ako 10 rokov za mrežami. Spolu s ním je obvinený aj Ezequl David Pereyra (22), bývalý zamestnanec hotela, kde Payne býval. Obaja muži obvinenia odmietajú a tvrdia, že sú nevinní.
„Som len obyčajný chalan, ktorý sa náhodou stretol s hviezdou. Dnes za tú náhodu platím svojou slobodou,“ povedal Paiz pre Gente. Paiz sa so spevákom zoznámil v luxusnej reštaurácii Cabaña Las Lilas v štvrti Puerto Madero. Tvrdí, že Payne sa s ním chcel rozprávať a dokonca si od neho vypýtal Instagram priamo pred svojou priateľkou. „Začali sme si písať cez účet, ktorý si vytvoril len pre náš kontakt. Nemal žiadnych sledovateľov. Nikdy sme nepoužívali WhatsApp, všetko prebiehalo cez Instagram a neskôr iCloud,“ uviedol.
Prvú návštevu u Liama absolvoval 2. októbra v hoteli Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires. Spevák mu vraj púšťal tri nové piesne, ktoré plánoval vydať, a ukázal mu fotografiu svojho syna Beara. Čašník priznáva, že si s Paynom spolu dal drogy, no odmieta, že by mu niečo predal: „Len som sa chcel podeliť o to, čo som mal. Vzal som, čo mi zostalo.“ Podľa prokuratúry sa obvinenie opiera o dôkazy z telefónov, kamerové záznamy a svedecké výpovede. Obaja obžalovaní však trvajú na tom, že sú obetnými baránkami tragédie, ktorá šokovala celý svet.