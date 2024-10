Priateľka Liama Paynea (†31) konečne prehovorila: Chcel s ňou byť NAVŽDY... Plánoval SVADBU!

Liam Payne (Zdroj: Instagram KC)

LOS ANGELES - Hudobný svet zasiahla minulý týždeň smutná správa o tragickom úmrtí speváka Liama Paynea (†31) zo skupiny One Direction. Dlhý týždeň potrebovala jeho priateľka na to, aby bolestivú informáciu spracovala a dokázala sa verejne vyjadriť. Urobila tak až teraz... Chcel s ňou byť vraj navždy, do roka plánoval dôležitý krok!

Liam Payne strávil v Argentíne len 2 týždne, prišiel tam spolu s priateľkou Kate Cassidy kvôli koncertu svojho bývalého kolegu z kapely One Direction... No napokon tam našiel aj svoju smrť. Hudobník zomrel minulý týždeň v stredu po páde z balkóna svojej hotelovej izby. Len dva dni pred tragédiou Kate odišla do USA, kde ju zasiahla táto bolestivá správa.

Týždeň sa k strate svojho milovaného priateľa nedokázala verejne vyjadriť. Urobila tak až teraz. ​„Ani neviem, kde začať. Moje srdce je roztrieštené tak, že to nedokážem vyjadriť slovami. Priala by som si, aby si videl, aký obrovský vplyv si mal na svet,“ napísala s tým, že priniesol veľa šťastia a pozitivity miliónom fanúšikov, rodine, priateľom, ale najmä jej. „Tak veľmi ťa milujú,“ napísala.

(Zdroj: Instagram KC)

„Si - pretože nemôžem povedať bol si - môj najlepší priateľ, láska môjho života a každý, koho si sa dotkol, sa cítil rovnako výnimočne ako ja,“ pokračovala. Jeho energia bola podľa jej slov nákazlivá a rozžiarila každú miestnosť, do ktorej vošiel. „Nič z toho mi nepripadá skutočné a nedokážem sa zmieriť s novou realitou, že ta tu nemám. Snažm sa prísť na to, ako žiť vo svete bez teba po svojom boku. Spolu sme opäť boli deťmi, ktoré vždy nachádzali radosť v maličkostiach,“ uviedla.

„Mám pocit, že som stratila najlepšiu časť seba samej. Neviem si predstaviť deň bez tvojho smiechu a lásky. Vniesol si do môjho života toľko svetla,“ napísala a prezradila, že s ňou Liam plánoval budúcnosť. „Tvoj lístok mám stále pri sebe, aj keď si mi povedal, aby som sa naň nepozerala. Stálo na ňom: ‚Ja a Kate sa do roka vezmeme/zasnúbime a budeme spolu navždy.‘ Liam, viem, že budeme spolu navždy, ale nie tak, ako sme si to naplánovali. Navždy budeš so mnou. Získala som strážneho anjela,“ dodala.