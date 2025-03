Emotívny rozhovor priateľky Liama Paynea (†31): Z jej slov sa fanúšikom tisnú slzy do očí!

Liam Payne (Zdroj: Profimedia)

Medzi najšokujúcejšie udalosti minulého roka patrila aj smrť slávneho britského hudobníka Liama Paynea. Ten zomrel na následky zranení, ktoré si spôsobil pri páde z balkóna hotela v Buenos Aires.

Túto stratu nesie veľmi ťažko aj jeho priateľka Kate Cassidy, ktorá s ním do Argentíny pricestovala, ale v čase smrti už v krajine nebola. V najnovšom rozhovore v rannej šou Lorraine so slzami v očiach opísala, ako sa s tým po niekoľkých mesiacoch vyrovnáva.

„Často o ňom hovorím v prítomnom čase... Necítim ani potrebu opraviť sa, pretože je to moja cesta uzdravovania. Stále pracujem na tom, aby som akceptovala fakt, že už tu nie je. Je pre mňa ťažké hovoriť o ňom v minulom čase. Keď o ňom hovorím v minulom čase, tak to bolí o trochu viac. Nikdy by ma nenapadlo, že o ňom budem takto hovoriť. Je veľmi ťažké to akceptovať," uviedla Cassidy.

„Nikdy predtým som nestratila niekoho tak blízkeho, túto cestu a smútok prežívam prvýkrát. Mám lepšie dni a aj náročné dni. Dostávam však veľmi veľkú podporu z môjho okolia," doplnila. „Vždy budem mať pre neho množstvo lásky. Jeho prítomnosť ma vždy upokojovala a to je niečo, na čo nikdy nezabudnem," uzavrela Cassidy.