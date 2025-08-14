Slávna speváčka nedala predstavivosti šancu: FOTO HORE BEZ a v čipkovaných nohavičkách!

LOS ANGELES - Slávna speváčka (38) nedala predstavivosti žiadnu šancu. Zapózovala hore bez a dolu mala len čipkované nohavičky!
Britská speváčka Ellie Goulding opäť vzbudila veľký rozruch na sociálnych sieťach. Na Instagrame zverejnila odvážnu čiernobielu fotografiu, na ktorej v zrkadle pózuje hore bez – na sebe má len jemné čipkované nohavičky a prsia si zakrýva rukami. Speváčka na nej predvádza svoju dokonale vypracovanú postavu a zvodné krivky, ktoré jej môže závidieť nejedna žena.
Odvážny záber zverejnila v období, keď sa o nej začalo čoraz viac šepkať aj kvôli jej súkromnému životu. Podľa denníka The Sun sa v poslednom čase objavuje po boku amerického herca Beaua Minnieara, ktorý je od nej o desať rokov mladší. Dvojica bola spolu videná na prestížnom boxerskom zápase na Wembley. Zdroje blízke speváčke tvrdia, že medzi oboma preskočila iskra a majú veľa spoločného.
„Ellie je do Beaua a majú veľa spoločných záujmov ako cvičenie a umenie. Spoločne sa dobre bavia a určite sú atraktívny pár,“ prezradil anonymný informátor pre The Sun. Ani fanúšikovia si si všimli drobné náznaky, že medzi nimi niečo je. Poukazujú na detaily, ako sú rovnaké hodinky, ktoré sa objavili na videu na TikToku, či fotografie z rovnakého hotela vo Florencii.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%