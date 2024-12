Naomi Campbell stroskotal ďalší vzťah: Láska so známym hudobníkom jej vydržala len niekoľko mesiacov!

Naomi Campbell (Zdroj: SITA)

Britská kráska sa preslávila ako jedna z najznámejších modeliek sveta a počas tohto roka očarila svojou krásou aj nemeckého hudobníka menom Rampa. Dvojica sa stretla počas týždňa módy vo francúzskom Paríži a následne ho Cambell doprevádzala na viacerých koncertoch naprieč Európou.

Podľa najnovších informácií to však vyzerá tak, že ich vzťah je minulosťou. Zdroj pre denník The Sun totiž uviedol, že dvojica spolu vydržala len niekoľko mesiacov. Aj napriek tomu, že to medzi nimi fungovalo, tak ich láska nevydržala náročnosť a rozdielnosť ich pracovných životov.

„Bola to tak trochu láska na prvý pohľad, ale už je koniec. Mali sa naozaj radi a chceli spolu tráviť všetok čas, čo sa im istý čas aj darilo. Všetko však skomplikoval život a ich pracovná vyťaženosť. Napokon sa rozhodli, že svoj vzťah ukončia. Bolo jasné, že je nemožné, aby boli spolu a tak sa Naomi rozhodla, že s ním preruší všetok kontakt," povedal zdroj pre spomínaný The Sun.

Naomi Campbell (Zdroj: SITA)